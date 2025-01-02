Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії з 1 січня 2025 року — що буде з виплатами українців arrow

Пенсії з 1 січня 2025 року — що буде з виплатами українців

2 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — чи чекати перерахунку виплат з 1 січня 2025 року
Жінка дістає гроші із гаманця. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2025 році не очікується перерахунку мінімальної та максимальної пенсії, всі соціальні стандарти залишаться на колишньому рівні у зв'язку з необхідністю економії коштів під час воєнного стану. Попри це, пенсіонерам обіцяють провести масштабну індексацію.

Це передбачено законом про Державний бюджет на 2025 рік.

Читайте також:

Замороження рівня соцвиплат та індексація пенсій у 2025 році

Оскільки в країні наступного року мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум не підвищуватимуть, у підсумку — реальні доходи найбільш незахищених категорій громадян з урахуванням подальшої інфляції суттєво знизяться.

Також на 2025-й не передбачається перегляду рівня інших соціальних виплат, адже вони прив'язані до прожиткового мінімуму.

Таким чином, мінімальна пенсія в Україні становитиме надалі 2361 гривні, а максимальна — 23,61 тис. гривень.

Попри це, традиційно у березні влада здійснить індексацію пенсій. Очікується, що у результаті осучаснення виплат за дуже приблизними розрахунками вона може становити 11%. Очікується, що індексація торкнеться тільки "базової пенсії", без доплат та надбавок. Буде діяти мінімальна та максимальна сума підвищення: 100 та 1,5 тис. гривень відповідно.

При цьому підвищення відчують на собі не всі громадяни. Індексація не охопить тих пенсіонерів, які почали отримувати виплати протягом останніх кількох років, адже рівень вважається актуальним.

Таким чином, з 1 січня 2025 року зміняться лише правила призначення пенсії за віком, страхового стажу вимагатимуть на один рік більше. Її отримають особи за таких умов:

  • 60 років — за наявності 32 років стажу;
  • 63 роки — за наявності 22 років стажу;
  • 65 років — за наявності 15 років стажу.

Подальші плани уряду щодо пенсій

Замороження соцвиплат в уряді планують запровадити на цілих три роки. Такі наміри прописані у відповідній Бюджетній декларації на 2025-2027 роки. У такому разі — це стане найбільшим обмеженням зростання соцстандартів за останні роки.

Це роблять з метою скорочення держвитрат та перенаправлення фінансового ресурсу на оборону, що є більш нагальною потребою під час війни. Однак відповідне рішення ще має пройти затвердження парламентом.

Раніше ми писали, про зміни правил призначення пенсійних виплат за віком, що визначається залежно від обсягу стажу у разі досягнення визначених вікових бар'єрів, передбачених законом. Тобто знову посиляться вимоги до стажу.

Також повідомлялося, яка буде сума пенсії українців, якщо заробітна плата становитиме 15 тис. грн. На кінцевий розмір випливає низка факторів, зокрема і рівень зарплати.

виплати пенсії ПФУ індексація соцвиплати бюджет

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:21 Податкова взялася за одеський бізнес — кого перевірятимуть

10:17 У Міненерго сказали, що найкраще може захистити енергетику

10:09 Apple змінює стратегію — iPhone SE 4 може отримати нову назву

10:09 У Харкові військовий зберігав психотропи — як його покарав суд

09:56 У Києві вантажівка упала з мосту

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:52 У Нью-Йорку сталася масова стрілянина — є багато постраждалих

09:47 Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:35 Масована атака безпілотників — як Сили оборони дали відсіч

09:28 У Стрию впала головна ялинка міста

09:21 Бояться за бази — навіщо РФ виводить ракетоносії у Чорне море

10:21 Податкова взялася за одеський бізнес — кого перевірятимуть

10:17 У Міненерго сказали, що найкраще може захистити енергетику

10:09 Apple змінює стратегію — iPhone SE 4 може отримати нову назву

10:09 У Харкові військовий зберігав психотропи — як його покарав суд

09:56 У Києві вантажівка упала з мосту

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:52 У Нью-Йорку сталася масова стрілянина — є багато постраждалих

09:47 Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:35 Масована атака безпілотників — як Сили оборони дали відсіч

09:28 У Стрию впала головна ялинка міста

09:21 Бояться за бази — навіщо РФ виводить ракетоносії у Чорне море

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку