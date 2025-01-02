Пенсії в Україні — чи чекати перерахунку виплат з 1 січня 2025 року

Жінка дістає гроші із гаманця. Фото: УНІАН

В Україні у 2025 році не очікується перерахунку мінімальної та максимальної пенсії, всі соціальні стандарти залишаться на колишньому рівні у зв'язку з необхідністю економії коштів під час воєнного стану. Попри це, пенсіонерам обіцяють провести масштабну індексацію.

Це передбачено законом про Державний бюджет на 2025 рік.

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Замороження рівня соцвиплат та індексація пенсій у 2025 році

Оскільки в країні наступного року мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум не підвищуватимуть, у підсумку — реальні доходи найбільш незахищених категорій громадян з урахуванням подальшої інфляції суттєво знизяться.

Також на 2025-й не передбачається перегляду рівня інших соціальних виплат, адже вони прив'язані до прожиткового мінімуму.

Таким чином, мінімальна пенсія в Україні становитиме надалі 2361 гривні, а максимальна — 23,61 тис. гривень.

Попри це, традиційно у березні влада здійснить індексацію пенсій. Очікується, що у результаті осучаснення виплат за дуже приблизними розрахунками вона може становити 11%. Очікується, що індексація торкнеться тільки "базової пенсії", без доплат та надбавок. Буде діяти мінімальна та максимальна сума підвищення: 100 та 1,5 тис. гривень відповідно.

При цьому підвищення відчують на собі не всі громадяни. Індексація не охопить тих пенсіонерів, які почали отримувати виплати протягом останніх кількох років, адже рівень вважається актуальним.

Таким чином, з 1 січня 2025 року зміняться лише правила призначення пенсії за віком, страхового стажу вимагатимуть на один рік більше. Її отримають особи за таких умов:

60 років — за наявності 32 років стажу;

63 роки — за наявності 22 років стажу;

65 років — за наявності 15 років стажу.

Подальші плани уряду щодо пенсій

Замороження соцвиплат в уряді планують запровадити на цілих три роки. Такі наміри прописані у відповідній Бюджетній декларації на 2025-2027 роки. У такому разі — це стане найбільшим обмеженням зростання соцстандартів за останні роки.

Це роблять з метою скорочення держвитрат та перенаправлення фінансового ресурсу на оборону, що є більш нагальною потребою під час війни. Однак відповідне рішення ще має пройти затвердження парламентом.

Раніше ми писали, про зміни правил призначення пенсійних виплат за віком, що визначається залежно від обсягу стажу у разі досягнення визначених вікових бар'єрів, передбачених законом. Тобто знову посиляться вимоги до стажу.

Також повідомлялося, яка буде сума пенсії українців, якщо заробітна плата становитиме 15 тис. грн. На кінцевий розмір випливає низка факторів, зокрема і рівень зарплати.