Індексація пенсій 2025 — що мають знати українці

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Нещодавно в Інтернеті почали поширювати інформацію, що вже незабаром в Україні відбудеться індексація пенсій. У повідомленні, яке розповсюджували в мережі, пенсіонерам пропонували відкрити посилання та заповнити анкету, щоби встигнути отримати оновлені виплати.

Однак у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ) повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

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У держструктурі пояснили, що пенсіонерів спонукають перейти за посиланням, де відбуватиметься подальша реєстрація на закритий інформаційний канал та фішингові дії. Тому українці можуть потрапити "на гачок" до шахраїв.

У ПФУ зазначили, що індексація пенсій відбувається на умовах, які визначені у другій частині статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для перерахунку українцям не потрібно звертатися до ПФУ або заповнювати якісь анкети.

Індексація пенсій 2025 — як зростуть виплати

Перерахунок виплат заплановано на березень. Уряд планує здійснити індексацію у 10%, але реальні виплати, ймовірно, зростуть несуттєво.

Як пояснив експерт у пенсійній сфері Сергій Коробкін, хоча в Україні стабільно зменшується кількість пенсіонерів, видатки на виплати зростають.

"Навіть невеличке підвищення все одно тягне за собою великі видатки з бюджету... 10% (рівень індексації — Ред.) це попередньо проєкт, його ще не затверджено", — сказав він.

Нагадаємо, що мінімальні та максимальні пенсії у 2025 році переглядатися не будуть. Усе тому, що уряд хоче зекономити державні гроші на фоні повномасштабної війни з РФ.

Також редакція сайту Новини.LIVE розповідала, що пенсію українці оформлюватимуть по-новому. Так, з 2025 року змінилися вимоги до стажу.