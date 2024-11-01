На сколько за год в Украине выросли цены на продукты для приготовления борща

Приготовление традиционного украинского борща. Фото: today.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Наверное, ни для кого не станет секретом, что почти каждый месяц в Украине меняются цены на продукты питания. К сожалению, в большинстве случаев их стоимость только увеличивается. Этому есть несколько причин: война, инфляция, а также повышение акцизов и налогов, что тоже влияет на уровень цен.

Новини.LIVE подсчитали, как за год выросла стоимость продуктов для приготовления борща и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

В ближайшие месяцы цены на продукты в Украине будут расти. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона. По его данным, ожидается рост цен на хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.

Основными причинами он назвал возможные отключения электроэнергии и необходимость создания условий хранения этих товаров. Высоцкий отметил, что некоторые продукты особенно зависят от стабильного электроснабжения.

Так, в производстве хлебобулочных изделий значительную часть затрат составляют энергоресурсы, поэтому перебои в подаче электроэнергии отражаются в их стоимости. Для хранения фруктов и овощей требуется большое количество электроэнергии.

Прогнозирует увеличение стоимости пищевых продуктов и руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.

"Самые низкие цены у нас в августе-сентябре. Затем все растет в цене — это видно по овощам борщевой группы (картофель, лук репчатый, морковь, свекла, капуста). Единственное, что может остановиться в цене — это дорогие продукты, на которые будет снижаться спрос населения из-за снижения покупательной способности", — подчеркнул он.

По мнению аналитика Даниила Монина, в ближайшее время быстрее всего будут дорожать самые дешевые продукты. Это коснется не только овощей борщового набора, но и хлеба, макарон, круп и других товаров. Основные причины роста цен связаны с двумя факторами.

Во-первых, Монин отмечает, что увеличение акцизов на горючее приведет к удорожанию логистики. Это особенно скажется на дешевых продуктах, поскольку затраты на транспортировку килограмма веса составляют значительную часть их итоговой цены.

Во-вторых, снижение доходов населения влияет на изменения в пищевых привычках украинцев. Люди вынуждены пересматривать свой рацион, что также отражается на покупаемых ими продуктах.

Эксперты также ожидают, что в ближайшее время в Украине подорожает мясо. Аналитик Максим Гопка предполагает, что цена на курятину увеличится незначительно — примерно на 5–8% в течение месяца-двух. Свинина, по его оценкам, может подорожать на 10–15%, а рост цен на говядину, скорее всего, не превысит 8%.

Кроме того, по прогнозам аналитиков, в результате летней жары, низкого урожая, роста тарифов на электроэнергию и воду для бизнеса, осенью и зимой ожидается дальнейшее повышение цен на потребительские товары и услуги. По их словам, в этом году в домохозяйствах зафиксировано сокращение объема производства корнеплодов на 40-50%. Особенно подорожают овощи, включая так называемый борщовый набор.

Так, по словам руководителя агропредприятия "Черниговэлиткартофель" Игоря Шкурко, в конце зимы 2025 года стоимость картофеля в Украине может составить 30 гривен за килограмм. По его мнению, максимальная цена на картофель будет в феврале.

Кроме того, украинцев предупредили о возможном повышении стоимости хлеба в этом году. Пекари отмечают неизменное понижение рентабельности производства.

Основной причиной роста цен на этот важный продукт называют увеличение стоимости его производства. За последние два месяца цены на сырье выросли на 40%, что вынуждает пекарей работать с минимальной или нулевой рентабельностью.

Также добавились дополнительные затраты, связанные с неблагоприятной ситуацией в энергетическом секторе страны, поскольку электроэнергия от генераторов стоит гораздо дороже.

"Пекари вынуждены работать на генераторах. А эта электроэнергия стоит в 2,5-3 раза дороже, чем от сети... Что приводит к увеличению затрат и росту цен", — отметил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Прогнозируется рост потребительских цен в Украине до конца 2024 года и в Национальном банке Украины. Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в августе годовая потребительская инфляция достигла 7,5%.

Он объяснил это ухудшением урожая, ростом расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда, а также ослаблением курса гривны в предыдущие месяцы.

Пышный ожидает, что инфляция будет продолжать умеренно расти в ближайшие месяцы. Это связано с увеличением совокупного спроса в результате бюджетных расходов, повышением расходов бизнеса на электроэнергию и оплату труда, а также ростом акцизов.

На сколько в Украине за год подорожал борщ

В Украине существует множество рецептов приготовления борща. Более того, каждая хозяйка готовит это блюдо по собственным предпочтениям и семейным традициям.

Мы взяли рецепт классического борща и сравнили стоимость продуктов для его приготовления в конце октября 2024 и год назад. Для анализа изменения цен мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Рецепт классического украинского борща

Свинина — 400 г

Картофель — 400 г

Свекла — 75 г

Морковь — 75 г

Лук — 225 г

Капуста белокочанная — 300 г

Томатная паста — 125 мл

Подсолнечное масло — 275 мл

Сравнение цен на продукты для приготовления борща в Украине (октябрь 2023 - октябрь 2024) Название продукта Цена в грн по состоянию на октябрь 2023 года Цена в грн по состоянию на октябрь 2024 года Разница цен Свинина (грудинка (400 г)) 70,20 71,70 +2,1% Картофель (400 г) 4,80 12,22 +154,5% Свекла (75 г) 0,96 1,25 +30,20% Морковь (75 г) 1,25 1,73 +38,4% Лук (225 г) 5,06 7,45 +47,3% Капуста белокочанная (300 г) 3,03 9,60 +216,83% Томатная паста (125 мл) 18,82 20,92 +11,15% Подсолнечное масло (275 мл) 19,77 21,22 +7,3% В общем 123,89 146,09 +17,9%

Сравнение цен на продукты для приготовления борща в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Как видно из сравнения, абсолютно все пищевые продукты, входящие в рецепт приготовления традиционного борща, за год существенно выросли в цене. Больше всего подорожала капуста. За год цены на этот овощ выросли почти на 217%. Существенно возросла стоимость картофеля. Он подорожал более чем на 154%.

Единственным продуктом, почти не подорожавшим за год, осталась свинина. Цены на нее также выросли, но всего на 2,1%. В результате стоимость продуктов для приготовления борща за год выросла почти на 18%. В сентябре 2023 года для приготовления этого традиционного украинского блюда вы потратили бы 123,89 грн. Сейчас на продукты для борща вы потратите 146,09 грн.

Напомним, в скором времени цены на мясо в Украине могут постепенно вырасти. Впрочем, экономист Олег Пендзин считает, что предприниматели не будут слишком радикально повышать цены.

Также мы сообщали, что в конце октября 2024 года в Украине продолжается рост цен на картофель. В то время как традиционно стоимость этого базового продукта нового урожая осенью не повышается после сбора с полей.