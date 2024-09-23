Фермер спрогнозував подорожчання картоплі до 30 гривень за кілограм

Картопля на ринку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У найближчі місяці очікується подорожчання картоплі. Вже наприкінці зими 2025 року вартість цього овоча може сягнути 30 гривень за кілограм.

Про це в п'ятницю, 6 вересня, в інтерв'ю "Суспільному Чернігів" повідомив керівник агропідприємства "Чернігівеліткартопля" Ігор Шкурко.

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Прогноз фермера щодо подорожчання картоплі

Аграрій повідомив, що цьогоріч засадив картоплею 107 гектарів. Вартість картоплі з першого врожаю, який зібрали з понад десяти гектарів, з урахуванням ПДВ становила 12 гривень за кілограм.

"Крупна фракція продавалася від цих сортів, як на товарну картоплю, за ціною 12 гривень із ПДВ. Кілька днів тому в населення скуповували невеликими кількостями за ціною 9–10 гривень. Це краще, ніж торік, тому що тоді було від трьох до п'яти", — розповів Ігор Шкурко.

На думку фермера, максимальна ціна на картоплю буде в лютому

За прогнозом Ігоря Шкурка, максимальна ціна, на картоплю буде в лютому 2025 року — до 30 гривень за кілограм.

Раніше народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук заявив, що восени 2024 року виник дефіцит якісної товарної картоплі. Причиною цього стали несприятливі погодні умови. Експерт зазначив, що навесні 2025 року ціни на цей овоч сягнуть щонайменше 25 гривень за кілограм.

Також ми повідомляли про помилки, яких припускаються люди під час зберігання картоплі. Зокрема, овоч швидко псуватиметься, якщо покласти його в холодильник або збергігати за температури вищої за +7...+11 °C