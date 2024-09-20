Ціни на хліб в Україні зростуть — коли чекати подорожчання

Продуктовий супермаркет. Фото: Freepik

Українців попереджають про можливе подорожчання хліба у 2024 році. Пекарі продовжують констатувати стале падіння рентабельності виробництва.

Про ситуацію у хлібопекарській галузі розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Олександр Тараненко.

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Причини подорожчання хліба у 2024 році

Як зазначається, головною причиною зростання вартості ключового продукту українського столу є подорожчання вартості виробництва. Лише за два місяці ціни на сировину підскочили на 40%. Через це пекарі працюють із нульовою рентабельністю.

Витрат додає і невтішна ситуація у сфері енергетики країни, адже вартість електроенергії від генераторів в рази вища.

"Пекарі змушені працювати на генераторах. А ця електроенергія коштує у 2,5-3 рази дорожче, ніж від мережі… Що призводить до збільшення витрат та зростання цін", — зауважив віцепрезидент асоціації.

За його словами, ціни почнуть рухатися у бік підвищення поступово, найближчим часом — різко не зростатимуть. Проте такий розвиток ситуації неминучий.

"Здорожчання хліба та інших хлібобулочних виробів, це наслідок здорожчання собівартості. Говорити про те, що збільшиться рентабельність, не доводиться. Вона тільки падає, бо ми не встигаємо компенсувати зростання цін на сировину здорожчанням продукції... Найближчим часом різкого зростання цін не буде, але враховуючи тенденції, то ми очікуємо певного здорожчання", — повідомив Тараненко.

Які зараз ціни на хліб

У вересні 2024 року у магазинах пшеничний хліб (600 грам) у середньому коштує близько 34 гривень. У різних супермаркетах вартість коливається від 29,65 до 37,4 гривні.

Ціни на хліб. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, на гуртовому ринку України за останній тиждень подорожчала низка овочів. Найбільше зросла в ціні білокачанна капуста.

Також ми писали, що прогнози щодо цін на українському ринку фруктів та овочів залишаються неоднозначними. В умовах збільшення пропозиції та сезонних факторів деякі продукти можуть подешевшати, тоді як інші, навпаки, подорожчають.