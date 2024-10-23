Картопля в Україні стрімко зростає у ціні — скільки коштує у жовтні

Вартість овочів на ринку столиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні наприкінці жовтня 2024 року продовжується зростання цін на картоплю. Тоді як традиційно вартість цього базового продукту нового врожаю восени не підвищуються після збору з полів.

Про це повідомляється на аналітичному порталі EastFruit.

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За цією інформацією, в основних регіонах, де вирощують картоплю, овоч пропонують до продажу за ціною від 20 до 30 грн/кг або від 0,48 до 0,73/кг.

На вартість впливає сорт, якість та обсяги пропонованих партій продукції. Загалом ціна у середньому на 18% вища проти попереднього робочого тижня.

Така цінова тенденція фіксується вже понад місяць, починаючи з останньої декади вересня року.

"Слід зазначити, що на сьогоднішній день ціна на картоплю в Україні вже в середньому в 2,9 рази вища, ніж наприкінці жовтня 2023 року. При цьому великі гравці ринку не поспішають із продажем основних обсягів картоплі, оскільки розраховують на подальше зростання цін у цьому сегменті", — пишуть аналітики.

Графіка. Джерело: east-fruit.com

Причини зростання цін та прогнози

В Україні протягом першого осіннього місяця ціни на картоплю зазвичай не підвищуються, адже триває активний збір врожаю і на ринок надходять великі обсяги продукції, яку фермери прагнуть реалізувати у найкоротші терміни.

В цей час реалізують картоплю середньої та низької якості, що не підлягає тривалому зберіганню. Водночас, якісну продукцію відправляють на зберігання.

Проте нинішній сезон на ринку картоплі в країні став винятковим. Ціни продовжують встановлювати нові рекорди останнього десятиліття. Така тенденція буде лише посилюватися ближче до зими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні ціни на курячі яйця демонструють стабільне зростання вже кілька тижнів, хоча до рекордних показників дворічної давності ще далеко, вартість вже перевищила 45 грн. Водночас з наближенням зимового сезону ціни на яйця можуть зрости до 70 грн за десяток.

Також ми писали, що в жовтні поточного року вартість яблук в Україні відновила своє зростання. При цьому експерти повідомляють про черговий рекорд цін.