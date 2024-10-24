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В Україні здорожчає популярний продукт — у чому причина

24 жовтня 2024 14:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціна на м'ясо в Україні зростає — що саме здорожчає та чому
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Незабаром ціни на м'ясо в Україні можуть поступово зрости, повідомляють економісти. Серед причин цього явища відзначають підвищення вартості кормів для тварин, зростання цін на енергоносії та збільшення податкових ставок.

Про те, яке м'ясо здорожчає найбільше та коли, розповідає ТСН.

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Детальніше про здорожчання м'яса

Зазначено, що на фермі Сергія Голембівського, розташованій під Києвом, утримується приблизно три сотні корів. Вже п'ять років фермер вирощує "кроси" — помісі елітних м'ясних порід. Його особлива гордість — бельгійська блакитна порода, яка відрізняється скульптурними м'язами та соковитим, поживним м'ясом.

Проте м'ясо Сергій не продає на місцевому ринку, оскільки не має власного забійного цеху, та й попит на яловичину в Україні поки що невеликий. Тому відгодованих тварин переважно експортують до країн Близького Сходу та Африки. Через зростання вартості кормів і енергоносіїв протягом року фермеру довелося підвищити ціни на худобу.

"Ціна такого кросу в межах 100 грн/кг сьогодні, жива вага. Комбікорм зріс на 15% і це дуже суттєво. І наші витрати на енергетику теж підвищилися", — каже Голембівський. 

Через це собівартість продукції зросла на 17%. І це без врахування податкових нововведень, таких як підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5 відсотків.

Можливе підвищення цін на м'ясо активно обговорюють на одному зі столичних ринків. Лариса, яка займається торгівлею вже 13 років, продає яловичину українських порід і має постійних клієнтів. Щоб не втратити покупців, вона поки стримує ціни, але визнає, що рано чи пізно їй доведеться переписати цінники. Наскільки зростуть ціни — залежатиме від ринкової ситуації.

Її колега, яка продає свинину, також погоджується з тим, що підвищення цін неминуче.

"Коли ще підніметься на 5 гривень нам, тоді ми вже точно будемо піднімати. Тому що нам і за оренду платити", — каже вона. 

Також зазначено, курятина на деяких прилавках вже почала поступово зростати в ціні, що лише підтверджує тенденцію загального подорожчання м'яса.

Прогноз економістів

Аналітик Максим Гопка прогнозує, що курятина, ймовірно, зросте в ціні незначно — у межах 5-8% протягом найближчих місяців. Свинина може подорожчати на 10-15%, тоді як яловичина, на його думку, не перевищить 8% підвищення вартості.

Економіст Олег Пендзин вважає, що підприємці не будуть надто радикально підвищувати ціни. Причиною цього є скорочення кількості населення через війну та зменшення реальних доходів громадян, що робить різке зростання цін ризикованим кроком для бізнесу.

"У нас з вами 2022 року — 25% реальних доходів населення, за 23-24 роки ми не набагато наростили. І якщо ми рахуємо контрольні цифри 2025 року, тих, що лягли в проєкт бюджету, у нас заморожуються соціальні стандарти за умови інфляції в 10%", — сказав експерт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні ріпчаста цибуля має всі шанси стати найдорожчим овочем, вартість якого зросте рекордними темпами у 2024 році. За останній рік ціна на цибулю підвищилась майже на 40% і факторів для зміни такої тенденції цього сезону не фіксують.

Також ми повідомляли, що наприкінці жовтня 2024 року в Україні продовжується зростання цін на картоплю. Тоді як традиційно вартість цього базового продукту нового врожаю восени не підвищується після збору з полів.

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