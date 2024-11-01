На скільки за рік в Україні зросли ціни на продукти для приготування борщу

Приготування традиційного українського борщу. Фото: today.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Певно ні для кого не буде таємницею, що майже кожного місяця в Україні змінюються ціни на харчові продукти. На жаль, у більшості випадків їх вартість тільки збільшується. Цьому є декілька причин: війна, інфляція, а також підвищення акцизів та податків, що теж впливає на рівень цін.

Новини.LIVE підрахували як за рік зросла вартість продуктів для приготування борщу та розповідають, що відбувається з цінами в Україні.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Найближчими місяцями ціни на продукти в Україні будуть зростати. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону. За його даними, очікується зростання цін на хлібобулочні вироби, фрукти та овочі.

Основними причинами він назвав можливі відключення електроенергії та необхідність створення умов для зберігання цих товарів. Висоцький зазначив, деякі продукти особливо залежать від стабільного електропостачання.

Так, у виробництві хлібобулочних виробів значну частину витрат складають енергоресурси, тому перебої у подачі електроенергії відбиваються на їх вартості. Для зберігання фруктів та овочів також потрібна велика кількість електроенергії.

Прогнозує збільшення вартості харчових продуктів й керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзин.

"Найдешевші ціни у нас у серпні-вересні. Потім все росте в ціні — це видно по овочах борщової групи (картопля, цибуля ріпчаста, морква, буряк, капуста). Єдине, що може зупинитися в ціні — це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності", — наголосив він.

На думку аналітика Данила Моніна, найближчим часом найшвидше дорожчатимуть найдешевші продукти. Це торкнеться не лише овочів борщового набору, а й хліба, макаронів, круп та інших товарів. Основні причини зростання цін пов'язані з двома чинниками.

По-перше, Монін зазначає, що збільшення акцизів на пальне призведе до подорожчання логістики. Це особливо позначиться на дешевих продуктах, оскільки витрати на транспортування кілограма ваги становлять значну частину їхньої підсумкової ціни.

По-друге, зниження доходів населення впливає на зміни у харчових звичках українців. Люди змушені переглядати свій раціон, що також відбивається на продуктах, які вони купують.

Експерти також очікують, що найближчим часом в Україні подорожчає м'ясо. Аналітик Максим Гопка припускає, що ціна на курятину збільшиться незначною мірою — приблизно на 5–8% протягом місяця-двох. Свинина, за його оцінками, може подорожчати на 10–15%, а зростання цін на яловичину, швидше за все, не перевищить 8%.

Крім того, за прогнозами аналітиків, внаслідок літньої спеки, низького врожаю, зростання тарифів на електроенергію та воду для бізнесу, восени та взимку очікується подальше підвищення цін на споживчі товари та послуги. За їх словами цього року у домогосподарствах зафіксовано скорочення обсягу виробництва коренеплодів на 40-50%. Особливо подорожчають овочі, включаючи так званий борщовий набір.

Так, за словами керівника агропідприємства "Чернігівеліткартопля" Ігоря Шкурко, наприкінці зими 2025 року вартість картоплі в Україні може сягнути 30 гривень за кілограм. На його думку, максимальна ціна на картоплю буде у лютому.

Крім того, українців попередили про можливе підвищення вартості хліба цього року. Пекарі відзначають постійне зниження рентабельності виробництва.

Основною причиною зростання цін на цей важливий продукт вони називають збільшення вартості його виробництва. За останні два місяці ціни на сировину зросли на 40%, що змушує пекарів працювати з мінімальною чи нульовою рентабельністю.

Також додались додаткові витрати, пов'язані з несприятливою ситуацією в енергетичному секторі країни, оскільки електроенергія від генераторів коштує значно дорожче.

"Пекарі змушені працювати на генераторах. А ця електроенергія коштує у 2,5-3 рази дорожче, ніж від мережі… Що призводить до збільшення витрат та зростання цін", — зазначив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Прогнозують зростання споживчих цін в Україні до кінця 2024 року й у Національному банку України. Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що у серпні річна споживча інфляція сягнула 7,5%.

Він пояснив це погіршенням урожаю, зростанням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці, а також наслідками ослаблення курсу гривні у попередні місяці.

Пишний очікує, що інфляція продовжуватиме помірно зростати у найближчі місяці. Це пов'язано зі збільшенням сукупного попиту внаслідок бюджетних видатків, підвищенням витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці, а також зростанням акцизів.

На скільки в Україні за рік здорожчав борщ

В Україні існує безліч рецептів приготування борщу. Ба більше, кожна господиня готує цю страву за власними вподобаннями та сімейними традиціями.

Ми взяли рецепт класичного борщу та порівняли вартість продуктів для його приготування у кінці жовтня 2024 року та рік тому. Для аналізу зміни цін ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Рецепт класичного українського борщу

Свинина — 400 г

Картопля — 400 г

Буряк — 75 г

Морква — 75 г

Цибуля – 225 г

Капуста білокачанна – 300 г

Томатна паста – 125 мл

Соняшникова олія — 275 мл

Порівняння цін на продукти для приготування борщу в Україні (жовтень 2023 року — жовтень 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на жовтень 2023 року Ціна у грн станом на жовтень 2024 року Різниця цін Свинина (грудинка (400 г) 70,20 71,70 +2,1% Картопля (400 г) 4,80 12,22 +154,5% Буряк (75 г) 0,96 1,25 +30,20% Морква (75 г) 1,25 1,73 +38,4% Цибуля (225 г) 5,06 7,45 +47,3% Капуста білокачанна (300 г) 3,03 9,60 +216,83% Томатна паста (125 мл) 18,82 20,92 +11,15% Соняшникова олія (275 мл) 19,77 21,22 +7,3% Загалом 123,89 146,09 +17,9%

Порівняння цін на продукти для приготування борщу в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Як бачимо з порівняння, абсолютно всі харчові продукти, що входять у рецепт приготування традиційного борщу, за рік істотно зросли в ціні. Найбільше здорожчала капуста. За рік ціни на цей овоч зросли майже на 217%. Суттєво зросла також вартість картоплі. Вона здорожчала більш ніж на 154%.

Єдиним продуктом, який за рік майже не здорожчав, залишилась свинина. Ціни на неї також зросли, але всього на 2,1%. В підсумку вартість продуктів для приготування борщу за рік зросла майже на 18%. У вересні 2023 року для приготування цієї традиційної української страви ви витратили б 123,89 грн. Зараз на продукти для борщу ви витратите 146,09 грн.

Нагадаємо, незабаром ціни на м'ясо в Україні можуть поступово зрости. Втім, економіст Олег Пендзин вважає, що підприємці не будуть надто радикально підвищувати ціни.

Також ми повідомляли, що наприкінці жовтня 2024 року в Україні продовжується зростання цін на картоплю. Тоді як традиційно вартість цього базового продукту нового врожаю восени не підвищується після збору з полів.