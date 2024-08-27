Курс доллара, евро и злотого сегодня 27 августа

Обмен валюты. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

По состоянию на утро вторника, 27 августа 2024 года, курс иностранных валют изменился не в пользу украинской гривны. Основные валюты, которыми интересуются украинцы, подорожали судя по данным НБУ. Это касается как доллара, так и польского злотого, но больше других подорожал евро.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,35 грн (+0,13);

евро — 46,18 грн (+0,34);

злотый — 10,78 грн (+0,07).

Курсы валют от Нацбанка. Фото: скриншот с сайта НБУ

Курс обмена валют на сегодня

По данным аналитического сайта Kurs, в обменных пунктах обменники уже отреагировали на информацию НБУ и тоже повысили цены на доллар, евро и злотый.

Следовательно, сегодня доллар в среднем покупают за 41,14, а продают за 41,58. Евровалюту покупают за покупки составляет 45,76, а в продаже выставляют за 46,42.

В основных украинских банках сегодня таков курс валют. ПриватБанк покупает доллар за 40,98, продает 41,58 (+0,08). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,10 (0,00), а при продаже — 41,52 (+0,10). Сбербанк же покупает доллар за 41,10 (+0,10), продает — за 41,60 (0,00).

Средний курс валют в банках и обменных пунктах. Фото: скриншот с сайта Minfin

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Прогноз по рынку валют

Напомним, что недавно Национальный банк Украины оценил ситуацию на валютном рынке по состоянию на конец лета 2024 года. Регулятор допустил, что колебания курса доллара могут быть не только в сторону повышения, но и снижения.

Руководитель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что Национальный банк заинтересован в том, чтобы движение валютного курса было в обе стороны.