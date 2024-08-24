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Доллар приближается к 42 грн — что будет с курсом на следующей неделе

24 августа 2024 12:54
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Курс валют в Украине — эксперт объяснил об изменениях в конце августа
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В последние дни августа ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах месячных трендов. На фоне незначительных и разновекторных изменений курс валют будет колебаться в новых временных коридоров: 41-41,7 грн/доллар на безналичном рынке и 41-42 грн/доллар на наличном.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Україна.

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Ситуация на валютном рынке

"Можем предположить, что по состоянию на 1 сентября официальный курс застынет в пределах 41,4-41,6 грн/доллар. То есть, девальвация гривны по сравнению с курсовыми показателями 1 августа (официальный курс был на уровне 41 грн/доллар) может составить до 1 ,4%", — сказал эксперт.

Лесной подчеркнул, что, как и на прошлой неделе, на валютном рынке снова может значительную роль играть регулятор. Он может предотвратить возможные проявления ажиотажного спроса с помощью валютных интервенций, тем самым обеспечивая равновесие между спросом и предложением.

"Да и вообще, действие режима "управляемой гибкости" никто не отменял: это означает, что любые текущие курсовые изменения не станут неприятной неожиданностью — образовавшаяся система изменений не предполагает чрезмерных курсовых скачков", — добавил банкир.

Каким будет курс валют на следующей неделе

По прогнозу банкира, с 26 по 30 августа ситуация на валютном рынке будет выглядеть следующим образом:

  • На межбанковском рынке коридоры допустимых валютных колебаний составят 41-41,7 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро. На наличном рынке эти коридоры будут 41-42 грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро.
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка для разных валют составит 0,3-0,5 грн. Отклонения средних недельных курсов будут в пределах 2% начального курса недели.

Лесной отметил, что последняя неделя августа станет логическим продолжением месячных трендов: курсы будут меняться поэтапно, с небольшим постепенным ростом. Основные изменения ожидаются осенью, хотя они не будут неожиданными. Национальный банк продолжит проводить эффективную политику, чтобы предотвратить дестабилизацию валютного рынка.

Что еще нужно знать

Напомним, Национальный банк Украины на прошлой неделе повысил официальный курс американской валюты до 41,21 грн/долл. (+0,10 грн). В то же время фиксируют сокращение структурного дефицита валюты на межбанковском валютном рынке.

Мы также писали, что Нацбанк намерен отменить действующие во время войны валютные ограничения. Да, НБУ хочет рассмотреть возможность упрощения валютных ограничений для украинских компаний, чтобы они могли оплатить некоторые импортные товары, поставленные до 23 февраля 2021 года.

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