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Курс иностранной валюты на сегодняшний день — доллар, евро и злотый подешевели

26 августа 2024 09:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня 26 августа
Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

По состоянию на утро, 26 августа 2024 года, курс иностранных валют по данным НБУ дешевеет. В частности, речь идет об американском долларе, евровалюте и польском злотом.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар - 41,22 грн (-0,06);
  • евро - 45,84 грн (-0,14);
  • злотый - 10,71 грн (-0,03).
Курс иностранной валюты на сегодня — доллар, евро и злотый подешевели - фото 1
Динамика курса доллара и евро. Скриншот с сайта НБУ

Курс обмена валют на сегодня

Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках фиксируется незначительное падение доллара. В покупке валюта в среднем стоит 41,42 (-0,02), в продаже — 41,49 (-0,02). Стоимость евро в покупке составляет 46,01 (-0,01), а в продаже — 46,22 (-0,02).

ПриватБанк покупает доллар за 40,90 грн (0,00), продает — 41,50 грн (0,00). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,00 (0,00), а при продаже — 41,42 (-0,01). Сбербанк же покупает валюту за 41,00 (0,00), продает — за 41,60 (0,00).

Курс иностранной валюты на сегодня — доллар, евро и злотый подешевели - фото 2
Средневзвешенный наличный курс валют в банках и обменных пунктах. Скриншот с сайта Minfin

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Прогноз по рынку валют

Напомним, что недавно Национальный банк Украины оценил ситуацию на валютном рынке по состоянию на конец лета 2024 года. Регулятор допустил, что колебания курса доллара могут быть не только в сторону повышения, но и снижения.

Руководитель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что Национальный банк заинтересован в том, чтобы движение валютного курса было в обе стороны. По его словам, это возвращает ощущение валютного риска, что в итоге улучшает адаптивность украинской экономики и позволяет избежать определенных дисбалансов.

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