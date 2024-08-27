Курс долара, євро та злотого сьогодні 27 серпня

Пункт обміну валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Станом на ранок вівторка, 27 серпня 2024 року, курс іноземних валют змінився не на користь української гривні. Основні валюти, якими цікавляться українці, подорожчали судячи з даних НБУ. Це стосується як долара, так і польського злотого, але більше за інших подорожчав євро.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,35 грн (+0,13);

євро — 46,18 грн (+0,34);

злотий — 10,78 грн (+0,07).

Курс валют від Нацбанку. Фото: скриншот з сайту НБУ

Курс обміну валют на сьогодні

За даними аналітичного сайту Kurs, в обмінних пунктах обмінниках вже відреагували на інформацію НБУ і теж підвищили ціни на долар, євро та злотий.

Отже, сьогодні долар в середньому купують за 41,14, а продають за 41,58. Євровалюту купують за в купівлі становить 45,76, а в продажу виставляють за 46,42.

В основних українських банках сьогодні такий курс валют. ПриватБанк купує долар за 40,98, продає 41,58 (+0,08). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,10 (0,00), а під час продажу — 41,52 (+0,10). Натомість Ощадбанк купує долар за 41,10 (+0,10), продає — за 41,60 (0,00).

Середній курс валют в банках та обмінних пунктах. Фото: скриншот з сайту Minfin

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Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України оцінив ситуацію на валютному ринку станом на кінець літа 2024 року. Регулятор допустив, що коливання курсу долара може бути не лише у бік підвищення, але й зниження.

Керівник НБУ Андрій Пишний наголосив, що Національний банк зацікавлений у тому, аби рух валютного курсу був в обидва боки.