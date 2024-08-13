Курс долара в Україні зростає — Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку

Будівля Національного банку. Фото: bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) оцінили ситуацію на валютному ринку станом на кінець літа 2024 року. Регулятор цілком допускає коливання курсу долара не тільки в бік підвищення, а й зниження.

Про це розповів керівник НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю "Економічній правді".

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Допустимість коливання курсу долара в Україні

За словами очільника Центробанку, регулятор не займається толеруванням девальвації. Навпаки — НБУ спеціально допускає помірні коливання валютного курсу залежно від попиту і пропозиції у певних рамках.

"Ми толеруємо гнучкість — помірні коливання курсу, під впливом попиту і пропозиції, у який бік вони не відбувалися б, якщо вони не загрожують ціновій стабільності", — пояснив Пишний.

Він зауважив, що Національний банк зацікавлений у тому, щоб рух валютного курсу був в обидва боки, оскільки це повертає відчуття валютного ризику, що у підсумку покращує адаптивність української економіки та дозволяє уникати певних дисбалансів.

На його переконання, курс долара мусить повертати собі функцію поглинача внутрішніх і зовнішніх шоків. Проте тоді, коли курс перетворюється на генератор шоку, регулятор вживає необхідних заходів завдяки достатнім обсягам золотовалютних резервів. НБУ, таким чином, на міжбанку "зрізає" піки небезпечної волатильності та підтримує конструктивну невизначеність.

Як змінився курс долара в Україні

За офіційними даними Нацбанку, за перші сім місяців поточного року курс долара підвищився на 8%. Так, якщо на початку року американська валюта коштувала 38 гривень, то в середині серпня вище 41 гривні.

Зокрема, у липні курс підскочив до 41,50 грн/долар, після чого регулятор заявив про загрозу ціновій стабільності та почав вживати заходи для зниження курсу. Курс американського долара станом на 13 серпня встановлено на рівні: 41,28 (+0,17).

З осені 2023 року НБУ фактично контролює курс за допомогою валютних інтервенцій на міжбанківському ринку.

Динаміка курсу долара. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влітку цього року девальвація гривні на валютному ринку дещо прискорилась на тлі низки негативних чинників. Експерти розповіли, чи варто поспішати купувати валюту через знецінення національної валюти.

Також ми повідомляли, що аналітики вважають, що бюджету потрібна девальвація, щоб хоч якось перекрити "дірку". До кінця року курс гривні може опуститися ще сильніше.