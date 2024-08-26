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Курс евро впервые пересек отметку выше 46 гривен

26 августа 2024 17:34
Виктория Козырь - редактор
Евро установил новый исторический максимум — курс валют на 26 августа
Обмен валют. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Курс евро впервые пересек отметку выше 46 гривен. Речь идет о 46,1816 гривны — это исторический максимум.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Нацбанка в понедельник, 26 августа.

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Курс евро выше 46 гривен

Курс гривны к евро снизился на 34 копейки — до 46,1816 грн за евро. Прошлый исторический максимум был зафиксирован 23 августа — 45,9826 грн за евро.

Курс гривны к иностранным валютам
Курс гривны к иностранным валютам. Фото: скриншот

В то же время по результатам торгов на межбанке, НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,3591 грн. Отметим, что курс опускался до исторического минимума 22 июля — 41,4912 грн за доллар.

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