Дедлайн до 1 мая: ВПЛ объяснили, как получить всю помощь на проживание

Люди идут по улице и купюры по 1 000 гривен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине детям, которые имеют статус внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), в 2026 году ежемесячно выплачивают по 3 000 гривен. Отныне на эту выплату не влияют доходы семьи. Впрочем, чтобы продолжать получать эти деньги, нужно обязательно подать заявление до 1 мая.

Как говорится в постановлении Кабмина Украины № 390, в таком случае ВПЛ получат выплаты сразу за несколько месяцев, передает Новини.LIVE.

Как ВПЛ сохранить выплаты в 3 000 гривен

Государственную помощь не выплачивают автоматически, даже если у человека уже есть статус ВПЛ. Подача заявления является обязательной и, если сделать это до 1 мая, то выплаты начислят задним числом — с 1 февраля 2026 года. То есть семьи могут начислить деньги сразу за несколько месяцев.

В таком случае выплаты начнут начислять только со дня подачи заявления. То есть деньги за предыдущие месяцы могут просто "сгореть".

Как ВПЛ подать заявление на продление выплат

Подать заявление можно:

лично (в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или через ЦПАУ);

по почте (понадобится адрес территориального органа ПФУ);

онлайн (услуга доступна на веб-портале электронных услуг ПФУ (если есть КЭП) или на сайте/портале Дія).

Также эта процедура доступна в общинах через местные органы власти.

Что еще стоит знать

Напомним, организация UNHCR Ukraine возобновила регистрацию на выплату финансовой помощи в размере 10 800 гривен. Заявки на выплаты в конце марта могут подать внутренне перемещенные лица.

Помощь будет доступна для социально-уязвимых граждан. Речь идет о неполных семьях, о семьях с гражданами пожилого возраста и малолетними детьми и тому подобное.

