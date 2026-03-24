Помощь UNHCR для ВПЛ: уязвимые категории получат 10 800 грн

Женщина держит несколько денежных купюр в руках. Фото: Новини.LIVE

В конце марта 2026 года UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев, возобновило регистрацию на предоставление финансовой помощи в размере 10 800 грн еще в одном из украинских городов. В частности, заявки на выплаты смогут подать внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об этом проинформировала пресс-служба представителей организации.

Где стала доступной помощь от UNHCR Ukraine

Представители Агентства ООН по делам беженцев возобновили свою работу в городе Одесса. Из-за ограниченного финансирования программа будет доступна только для украинцев, которые за последние шесть месяцев года переехали из опасных областей или вернулись на свой прежний адрес проживания, со статусом внутреннего переселенца, а также граждане, которые выезжали из страны из-за войны, однако сейчас вернулись на родину.

Среди условий для возможности обратиться за выплатами от UNHCR Ukraine:

отсутствие выплат от других фондов за последние три месяца;

доход семьи не превышает 6 300 грн;

наличие уязвимости.

Речь идет о таких уязвимых категориях граждан:

неполные семьи (одинокий отец/мать) с малолетними детьми, лицами пожилого возраста;

семьи с людьми старшего возраста;

семьи с гражданами пожилого возраста и малолетними детьми;

семьи с гражданами с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Как принять участие в программе финансовой поддержки

Граждане смогут подать заявки, заполнив специальную форму. Речь идет о заявке на электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" в городе Одесса.

После этого заявителей могут пригласить в офис по адресу: ул. Старопортофранковская, 103-а. График работы: понедельник — пятница с 9:00 — 17:00

Ранее сообщалось, что 24 марта УВКБ ООН принимает заявки от переселенцев на Сумщине. Речь идет об оформлении выплат на трехмесячный период.

Еще рассказывали, что в Черниговской области граждане могут оформить финансовую помощь. В рамках программы уязвимые социальные группы людей получат по 10 800 грн.

Частые вопросы

Какая еще доступна помощь для переселенцев весной

До 31 марта внутренне перемещенные лица могут принять участие в программе от чешской гуманитарной организации People in Need Ukraine. Она предусматривает предоставление финансовых грантов до 4000 долларов на запуск собственного дела.

Принять участие могут ВПЛ, проживающие в громадах двух областей: Днепропетровской и Харьковской. Подавать заявки можно исключительно при условии соответствия критериям. Инициативу реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.

Где оказывают помощь ВПЛ на аренду жилья

В конце марта граждане, которые оставили свои дома из-за войны и переехали в Полтаву, могут принять участие в проекте, предусматривающем предоставление средств на аренду жилья. Приобщиться могут те семьи, чей доход не превышает 8 422 грн на одного человека.

Реализует программу представительство "Каритас Украины". Подробности о возможности получения помощи можно уточнить по телефону: 380 50 346 46 93.