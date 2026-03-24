Помощь UNHCR для ВПЛ: уязвимые категории получат 10 800 грн
В конце марта 2026 года UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев, возобновило регистрацию на предоставление финансовой помощи в размере 10 800 грн еще в одном из украинских городов. В частности, заявки на выплаты смогут подать внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Об этом проинформировала пресс-служба представителей организации, рассказывают Новини.LIVE.
Где стала доступной помощь от UNHCR Ukraine
Представители Агентства ООН по делам беженцев возобновили свою работу в городе Одесса. Из-за ограниченного финансирования программа будет доступна только для украинцев, которые за последние шесть месяцев года переехали из опасных областей или вернулись на свой прежний адрес проживания, со статусом внутреннего переселенца, а также граждане, которые выезжали из страны из-за войны, однако сейчас вернулись на родину.
Среди условий для возможности обратиться за выплатами от UNHCR Ukraine:
- отсутствие выплат от других фондов за последние три месяца;
- доход семьи не превышает 6 300 грн;
- наличие уязвимости.
Речь идет о таких уязвимых категориях граждан:
- неполные семьи (одинокий отец/мать) с малолетними детьми, лицами пожилого возраста;
- семьи с людьми старшего возраста;
- семьи с гражданами пожилого возраста и малолетними детьми;
- семьи с гражданами с инвалидностью или тяжелыми болезнями.
Как принять участие в программе финансовой поддержки
Граждане смогут подать заявки, заполнив специальную форму. Речь идет о заявке на электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" в городе Одесса.
После этого заявителей могут пригласить в офис по адресу: ул. Старопортофранковская, 103-а. График работы: понедельник — пятница с 9:00 — 17:00
Ранее сообщалось, что 24 марта УВКБ ООН принимает заявки от переселенцев на Сумщине. Речь идет об оформлении выплат на трехмесячный период.
Еще рассказывали, что в Черниговской области граждане могут оформить финансовую помощь. В рамках программы уязвимые социальные группы людей получат по 10 800 грн.
Частые вопросы
Какая еще доступна помощь для переселенцев весной
До 31 марта внутренне перемещенные лица могут принять участие в программе от чешской гуманитарной организации People in Need Ukraine. Она предусматривает предоставление финансовых грантов до 4000 долларов на запуск собственного дела.
Принять участие могут ВПЛ, проживающие в громадах двух областей: Днепропетровской и Харьковской. Подавать заявки можно исключительно при условии соответствия критериям. Инициативу реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.
Где оказывают помощь ВПЛ на аренду жилья
В конце марта граждане, которые оставили свои дома из-за войны и переехали в Полтаву, могут принять участие в проекте, предусматривающем предоставление средств на аренду жилья. Приобщиться могут те семьи, чей доход не превышает 8 422 грн на одного человека.
Реализует программу представительство "Каритас Украины". Подробности о возможности получения помощи можно уточнить по телефону: 380 50 346 46 93.
Читайте Новини.LIVE!