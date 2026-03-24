Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Помощь UNHCR для ВПЛ: уязвимые категории получат 10 800 грн

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 13:00
Женщина держит несколько денежных купюр в руках. Фото: Новини.LIVE

В конце марта 2026 года UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев, возобновило регистрацию на предоставление финансовой помощи в размере 10 800 грн еще в одном из украинских городов. В частности, заявки на выплаты смогут подать внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об этом проинформировала пресс-служба представителей организации, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Где стала доступной помощь от UNHCR Ukraine

Представители Агентства ООН по делам беженцев возобновили свою работу в городе Одесса. Из-за ограниченного финансирования программа будет доступна только для украинцев, которые за последние шесть месяцев года переехали из опасных областей или вернулись на свой прежний адрес проживания, со статусом внутреннего переселенца, а также граждане, которые выезжали из страны из-за войны, однако сейчас вернулись на родину.

Среди условий для возможности обратиться за выплатами от UNHCR Ukraine:

  • отсутствие выплат от других фондов за последние три месяца;
  • доход семьи не превышает 6 300 грн;
  • наличие уязвимости.

Речь идет о таких уязвимых категориях граждан:

  • неполные семьи (одинокий отец/мать) с малолетними детьми, лицами пожилого возраста;
  • семьи с людьми старшего возраста;
  • семьи с гражданами пожилого возраста и малолетними детьми;
  • семьи с гражданами с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Как принять участие в программе финансовой поддержки

Граждане смогут подать заявки, заполнив специальную форму. Речь идет о заявке на электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" в городе Одесса.

После этого заявителей могут пригласить в офис по адресу: ул. Старопортофранковская, 103-а. График работы: понедельник — пятница с 9:00 — 17:00

Ранее сообщалось, что 24 марта УВКБ ООН принимает заявки от переселенцев на Сумщине. Речь идет об оформлении выплат на трехмесячный период.

Еще рассказывали, что в Черниговской области граждане могут оформить финансовую помощь. В рамках программы уязвимые социальные группы людей получат по 10 800 грн.

Частые вопросы

Какая еще доступна помощь для переселенцев весной

До 31 марта внутренне перемещенные лица могут принять участие в программе от чешской гуманитарной организации People in Need Ukraine. Она предусматривает предоставление финансовых грантов до 4000 долларов на запуск собственного дела.

Принять участие могут ВПЛ, проживающие в громадах двух областей: Днепропетровской и Харьковской. Подавать заявки можно исключительно при условии соответствия критериям. Инициативу реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.

Где оказывают помощь ВПЛ на аренду жилья

В конце марта граждане, которые оставили свои дома из-за войны и переехали в Полтаву, могут принять участие в проекте, предусматривающем предоставление средств на аренду жилья. Приобщиться могут те семьи, чей доход не превышает 8 422 грн на одного человека.

Реализует программу представительство "Каритас Украины". Подробности о возможности получения помощи можно уточнить по телефону: 380 50 346 46 93.

финансовая помощь деньги ВПЛ помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации