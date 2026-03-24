Финпомощь Acted: украинцы получат 11 000 грн весной

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из регионов украинцы имеют возможность получить денежную помощь от гуманитарной организации "Acted" в размере почти 11 000 грн. Заявки можно подавать гражданам, пострадавшим из-за боевых действий, а также уязвимым социальным группам людей.

О том, кто и как может принять участие в программе, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Читайте также:

Кому доступна финансовая помощь Acted весной

Гуманитарная организация "Acted" работает в Сосницкой громаде Черниговской области. Там до 31 марта 2026 года продолжается регистрация на денежную помощь.

Выплаты предусмотрены для домохозяйств, которые имеют один или несколько критериев уязвимости. А именно:

Многодетные семьи (с тремя и более детьми до 18 лет); Семьи с малолетними детьми до двух лет; Семьи с беременными женщинами; Домохозяйства с лицами с инвалидностью первой-второй группы; Семьи с гражданами, у которых есть хронические болезни; Домохозяйства с маломобильными лицами, которым необходим посторонний уход; Семьи с лицами пожилого возраста (от 60 лет); Домохозяйства, которые возглавляют женщины; Семьи с одинокими родителями с детьми; Домохозяйства, пострадавшие от боевых действий/обстрелов, если разрушениям подверглось жилье, ранены или потеряны члены семьи.

Размер финансовой помощи и правила регистрации

В рамках программы заявители смогут получить помощь в размере 3 600 грн в месяц для каждого члена семьи. Поскольку выплаты рассчитаны на три месяца, граждане примерно смогут получить по 11 000 грн. Средства перечислят единовременно сразу за три месяца.

По данным организации, запись претендентов на участие в программе продлится до 31 марта 2026 года.

Предварительная регистрация возможна по номерам телефонов ОО "Acted" (в будни с 9:00 до 16:00):

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Также украинцев предупредили, что наличие приведенных категорий не является гарантией получения помощи, однако обязательно для участия.

Ранее сообщалось, что в марте в Днепропетровской области реализуют программу поддержки аграрной сферы. Граждане на развитие собственного сельского хозяйства имеют возможность оформить финпомощь до 38 000 грн.

Также мы писали, что международная инициатива JERU принимает заявки на программу помощи для развития бизнеса. В ее рамках заявителям предоставят до 77 000 грн.

Частые вопросы

Как переселенцам не потерять право на госпомощь

Правительство разрешило украинским переселенцам пройти процедуру идентификации до 1 июля этого года. Такое требование не успели выполнить до конца года, а потому сотням тысяч граждан не поступили государственные выплаты.

Из-за массовости проблемы Кабинет министров решил предоставить возможность подтвердить свою личность в течение еще нескольких месяцев и обязал ПФУ доначислить невыплаченную социальную помощь от государства.

Также Кабмин упростил доступ к услугам Пенсионного фонда для таких категорий граждан. В частности, увеличили количество операторов, организовали мобильные бригады и ввели электронную очередь.

Какая еще доступна поддержка ВПЛ весной

Кроме того, весной благотворительный фонд "Право на защиту" оказывает финансовую помощь в нескольких регионах. Речь идет о сумме в 3 600 грн на трехмесячный срок на каждого человека в семье. В рамках инициативы каждый гражданин сможет получить по почти 10 800 грн.

Участие в программе могут принимать только те украинцы, которые попали в трудное жизненное положение.

С вопросом регистрации в программе "Консорциум Реагирования" в ряде областей по поддержке граждан можно ознакомиться на сайте организации.