Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси

Дедлайн до 1 травня: ВПО пояснили, як отримати усю допомогу на проживання

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 19:47
Дедлайн до 1 травня: ВПО пояснили, як отримати усю допомогу на проживання
Люди йдуть по вулиці й купюри по 1 000 гривень. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні дітям, які мають статус внутрішньо-переміщеної особи (ВПО), у 2026 році щомісяця виплачують по 3 000 гривень. Відтепер на цю виплату не впливають доходи сім’ї. Втім, щоб продовжувати отримувати ці гроші, потрібно обов’язково подати заяву до 1 травня.

Як йдеться у постанові Кабміну України № 390, у такому разі ВПО отримають виплати одразу за кілька місяців, передає Новини.LIVE

Як ВПО зберегти виплати у 3 000 гривень

Державну допомогу не виплачують автоматично, навіть якщо у людини вже є статус ВПО. Подача заяви є обов’язковою і, якщо зробити це до 1 травня, то виплати нарахують заднім числом — з 1 лютого 2026 року. Тобто сім’ї можуть нарахувати гроші одразу за кілька місяців.

У такому випадку виплати почнуть нараховувати лише з дня подачі заяви. Тобто гроші за попереді місяці можуть просто "згоріти".

Як ВПО подати заяву на продовження виплат

Подати заяву можна: 

Читайте також:
  • особисто (у сервісних центрах Пенсійний фонд України (ПФУ) або через ЦНАП);
  • поштою (знадобиться адреса територіального органу ПФУ);
  • онлайн (послуга доступна на вебпорталі електронних послуг ПФУ (якщо є КЕП) або на сайті/порталі Дія).

Також ця процедура доступна в громадах через місцеві органи влади. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, організація UNHCR Ukraine відновила реєстрацію на виплату фінансової допомоги у розмірі 10 800 гривень. Заявки на виплати наприкінці березня можуть подати внутрішньо переміщені особи. 

Допомога буде доступною для соціально-вразливих громадян. Йдеться про неповні сім'ї, про сім'ї з громадянами похилого віку та малолітніми дітьми тощо.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, ще одна фінансова допомога доступна українцям у Чернігівській області.  Виплати можна оформити на період на 3 місяці. Відомо, які умови надання виплат у понад 10 000 гривень. Також Новини.LIVE писали, як ВПО отримати 1 500 гривень у квітні 2026 року та куди саме треба звертатися, щоб оформити додаткову фінпідтримку.

. Відомо, куди мають звертатися переселенці, щоб їм нарахували гроші.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:

Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації