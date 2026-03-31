Дедлайн до 1 травня: ВПО пояснили, як отримати усю допомогу на проживання

Люди йдуть по вулиці й купюри по 1 000 гривень. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні дітям, які мають статус внутрішньо-переміщеної особи (ВПО), у 2026 році щомісяця виплачують по 3 000 гривень. Відтепер на цю виплату не впливають доходи сім’ї. Втім, щоб продовжувати отримувати ці гроші, потрібно обов’язково подати заяву до 1 травня.

Як йдеться у постанові Кабміну України № 390, у такому разі ВПО отримають виплати одразу за кілька місяців, передає Новини.LIVE.

Як ВПО зберегти виплати у 3 000 гривень

Державну допомогу не виплачують автоматично, навіть якщо у людини вже є статус ВПО. Подача заяви є обов’язковою і, якщо зробити це до 1 травня, то виплати нарахують заднім числом — з 1 лютого 2026 року. Тобто сім’ї можуть нарахувати гроші одразу за кілька місяців.

У такому випадку виплати почнуть нараховувати лише з дня подачі заяви. Тобто гроші за попереді місяці можуть просто "згоріти".

Як ВПО подати заяву на продовження виплат

Подати заяву можна:

особисто (у сервісних центрах Пенсійний фонд України (ПФУ) або через ЦНАП);

поштою (знадобиться адреса територіального органу ПФУ);

онлайн (послуга доступна на вебпорталі електронних послуг ПФУ (якщо є КЕП) або на сайті/порталі Дія).

Також ця процедура доступна в громадах через місцеві органи влади.

Що ще варто знати

Нагадаємо, організація UNHCR Ukraine відновила реєстрацію на виплату фінансової допомоги у розмірі 10 800 гривень. Заявки на виплати наприкінці березня можуть подати внутрішньо переміщені особи.

Допомога буде доступною для соціально-вразливих громадян. Йдеться про неповні сім'ї, про сім'ї з громадянами похилого віку та малолітніми дітьми тощо.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, ще одна фінансова допомога доступна українцям у Чернігівській області. Виплати можна оформити на період на 3 місяці. Відомо, які умови надання виплат у понад 10 000 гривень. Також Новини.LIVE писали, як ВПО отримати 1 500 гривень у квітні 2026 року та куди саме треба звертатися, щоб оформити додаткову фінпідтримку.

