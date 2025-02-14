Видеоидентификация в Ощадбанке — кто имеет проблемы с проверкой

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам госфинучреждения "Ощадбанка" предусмотрена возможность подтверждения личности онлайн для дальнейшего пользования средствами на счете, в частности, тем, кто находится на временно оккупированных территориях. Однако эта категория граждан имеет определенные трудности в осуществлении соответствующей процедуры.

Об этом говорится в сообщении, появившемся на сайте "Минфин" в разделе отзывов.

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Трудности с прохождением проверки в Ощадбанке

Как отметила клиентка банка, которая находится в оккупации, для разблокирования банковского счета и дальнейшего использования средств финучреждение требует прохождения процедуры идентификации.

Для этого необходимо связаться с оператором горячей линии по видеозвонку. Женщина неоднократно пыталась в определенное время пройти проверку, однако каждый раз оператор указывал на то, что плохо слышно и видно. В итоге через каждые десять минут, отведенных на процедуру идентификации, в конце сообщалось о необходимости проверки настроек.

"Я нахожусь на оккупированной территории, для разблокировки счета мне необходимо связаться с оператором горячей линии по видеозвонку и пройти идентификацию... Прежде чем произойдет соединение с оператором, в браузере идет автоматическая проверка подключения к интернету, камеры и микрофона, везде стоят галочки, я оператора вижу и слышу, а он меня нет, так 10 минут, выделенные для видеозвонка", — отметила клиентка.

Она попросила помочь, ведь другого способа разблокировать счет и снять свои средства нет, однако в банке пока не предоставили ответа.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Что нужно знать об идентификации в Ощадбанке

Клиенты Ощадбанка могут проходить идентификацию через обычный видеозвонок в контакт-центр банка. Такая возможность доступна для граждан, которым ограничили доступ к счетам, однако физически посетить отделения не могут.

Для подтверждения своей личности таким образом нужно согласовать время и дату назначения видеозвонка. Это можно сделать по ссылке.

Для видеозвонка не нужно вводить персональные данные или реквизиты платежных карт (номер карты, срок действия или ПИН-код).

Ранее мы писали, что один из клиентов Ощадбанка, который в свое время взял кредит и полностью выплатил летом 2024 года, рассказал о звонках от коллекторов. В случае безосновательных обвинений клиенты могут обращаться в правоохранительные органы.

Также рассказывали, что в Ощадбанке возможен более длительный период снятия ареста со счетов клиентов. Причиной стал сбой в госреестрах, из-за чего накопилось много исполнительных производств.