В Ощадбанку недоступна одна з послуг — що треба знати

В Ощадбанку попередили про недоступність однієї з послуг
У державному "Ощадбанку" розповіли про тимчасову недоступність однієї із послуг — оформлення кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Там назвали інші доступні способи отримання підпису.
Про це повідомляється на сторінці банку у соцмережі Facebook.
Як клієнтам Ощадбанку оформити КЕП
В одному з повідомлень користувач звернувся до представників банку із запитанням, як здійснити оформлення електронного цифрового підпису (ЕЦП), що є цифровим засобом підтвердження автентичності та цілісності електронних документів.
Представник головного офісу Ощадбанку повідомив, що тимчасово в банку немає можливості оформити кваліфікований електронний підпис. Водночас у більшості зовнішніх систем громадяни можуть верифікуватися за допомогою систем BankID або "Дія. Підпису".
У системах, які не надають можливості верифікації за допомогою систем BankID або "Дія", можна оформити окремо підпис отримання хмарного та файлового підпису на базі АЦСК "Вчасно.КЕП".
Для цього необхідно здійснити кілька кроків:
- перейти за вказаним посиланням;
- обрати функцію "Отримати КЕП;
- авторизуватися за допомогою особистої електронної пошти (у разі відсутності реєстрації в системі необхідно буде створити собі обліковий запис);
- після входу в систему обираємо функцію "Отримати КЕП" — обрати отримання КЕП для фізичної особи;
- далі верифікація особи за допомогою застосунку "Дія", шляхом зчитування QR-коду;
- після вдалої верифікації особи, необхідно ввести одноразовий пароль, який надійде на номер телефону;
- потрібно вигадати PIN-код до створюваного КЕПу;
- отримати ідентифікатор хмарного КЕПу.
Після цього файловий КЕП збережеться у завантаженнях персонального комп’ютера.
Для чого потрібен КЕП
Електронний цифровий підпис фізособи використовується для підтвердження автентичності в онлайн-середовищі, зокрема під час відправлення електронних декларацій, заяв чи інших документів до урядових органів.
ЕЦП застосовують в різних сферах та для різних цілей. А саме:
- бізнес-транзакції: ЕЦП дозволяє підтверджувати операції між компаніями та клієнтами, що зменшує ризик фальсифікації документів;
- електронна пошта: ЕЦП може використовуватися для підписування інформації в е-листах, що гарантує її автентичність;
- онлайн-банкінг: ЕЦП робить безпечними операції в інтернет-банкінгу та підтверджує ідентичність клієнтів.
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