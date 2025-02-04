В Ощадбанку недоступна одна з послуг — що треба знати

Відділення Ощадбанку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" розповіли про тимчасову недоступність однієї із послуг — оформлення кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Там назвали інші доступні способи отримання підпису.

Про це повідомляється на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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В одному з повідомлень користувач звернувся до представників банку із запитанням, як здійснити оформлення електронного цифрового підпису (ЕЦП), що є цифровим засобом підтвердження автентичності та цілісності електронних документів.

Представник головного офісу Ощадбанку повідомив, що тимчасово в банку немає можливості оформити кваліфікований електронний підпис. Водночас у більшості зовнішніх систем громадяни можуть верифікуватися за допомогою систем BankID або "Дія. Підпису".

У системах, які не надають можливості верифікації за допомогою систем BankID або "Дія", можна оформити окремо підпис отримання хмарного та файлового підпису на базі АЦСК "Вчасно.КЕП".

Для цього необхідно здійснити кілька кроків:

перейти за вказаним посиланням;

обрати функцію "Отримати КЕП;

авторизуватися за допомогою особистої електронної пошти (у разі відсутності реєстрації в системі необхідно буде створити собі обліковий запис);

після входу в систему обираємо функцію "Отримати КЕП" — обрати отримання КЕП для фізичної особи;

далі верифікація особи за допомогою застосунку "Дія", шляхом зчитування QR-коду;

після вдалої верифікації особи, необхідно ввести одноразовий пароль, який надійде на номер телефону;

потрібно вигадати PIN-код до створюваного КЕПу;

отримати ідентифікатор хмарного КЕПу.

Після цього файловий КЕП збережеться у завантаженнях персонального комп’ютера.

Скриншот. Джерело: Ощад у FB

Для чого потрібен КЕП

Електронний цифровий підпис фізособи використовується для підтвердження автентичності в онлайн-середовищі, зокрема під час відправлення електронних декларацій, заяв чи інших документів до урядових органів.

ЕЦП застосовують в різних сферах та для різних цілей. А саме:

бізнес-транзакції: ЕЦП дозволяє підтверджувати операції між компаніями та клієнтами, що зменшує ризик фальсифікації документів;

електронна пошта: ЕЦП може використовуватися для підписування інформації в е-листах, що гарантує її автентичність;

онлайн-банкінг: ЕЦП робить безпечними операції в інтернет-банкінгу та підтверджує ідентичність клієнтів.

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