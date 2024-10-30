Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 30 октября 2024 года

Производство алюминия. Фото: knowesg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача алюминия в пункты приема вторичного сырья — это современный и экологически ответственный подход. Переработка алюминия приносит значительные преимущества как для окружающей среды, так и общества. Этот процесс помогает сократить использование природных ресурсов и снизить выбросы парниковых газов. Кроме того, переработка алюминия выгодна экономически, поскольку за этот металл можно получить хорошие деньги.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 30 октября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — третий по распространенности элемент на Земле после кислорода и кремния, ценится за свою легкость, прочность и стойкость к коррозии. Ежегодно производится более 60 миллионов тонн этого металла, находящего широкое применение в строительстве, транспорте, упаковке, электронике и бытовой технике.

Первое промышленное производство алюминия началось в 1856 году благодаря французскому химику Анри Этьену Сент-Клеру Девилю. Доступность алюминия значительно возросла после разработки процесса Холла Эра, который был независимо изобретен французским инженером Полем Эру и американским инженером Чарльзом Мартином Холлом в 1886 году. Массовое производство алюминия способствовало его широкому применению в промышленности и быту.

Алюминий втрое легче стали, но при этом обладает высокой прочностью. К примеру, в конструкции самолета Boeing 747 используется около 60 тонн алюминия, что составляет 30% его общего веса. Кроме того, в отличие от стали, алюминий сохраняет свою прочность при низких температурах, что делает его идеальным материалом для криогенных систем, таких как баки для хранения жидкого гелия.

Благодаря низкой токсичности алюминий и его соединения широко используются в медицине. Алюминиевые соли, такие как гидроксид и стеарат алюминия, часто используются в таблетках и капсулах в качестве наполнителей, улучшая их форму и облегчая производство. Кроме того, алюминий служит адсорбентом и компонентом вакцин.

Алюминий легко подвергается вторичной переработке. Она требует всего 5-10% энергии по сравнению с первичной обработкой бокситов, исходного сырья для алюминия.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, включая металлургию. По его словам, реальные иностранные инвестиции в восстановление украинской металлургической отрасли возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.

Он добавил, что для восстановления украинской металлургической промышленности после войны потребуются инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 70 грн;

Винницкая область — от 45 до 70 грн;

Волынская область — 50 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 75 грн;

Житомирская область — от 45 до 65 грн;

Закарпатская область — от 45 до 70 грн;

Запорожская область — от 50 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 50 до 80 грн;

Кировоградская область — от 45 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 65 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 55 до 90 грн;

Полтавская область — от 45 до 65 грн;

Ровенская область — от 40 до 60 грн;

Сумская область — от 40 до 65 грн;

Тернопольская область — от 45 до 65 грн;

Харьковская область — от 50 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;

Черкасская область — от 50 до 70 грн;

Черновицкая область — от 45 до 65 грн;

Черниговская область — от 45 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.