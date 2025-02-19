Ціни на латунь у лютому 2025 року: актуальні тарифи, новини та аналіз ринку кольорових металів

Виробництво металу. Фото: erqos.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За латунь охоче платять на пунктах приймання вторсировини, оскільки вона є цінним сплавом міді та цинку, який легко піддається переробці та повторному використанню. Цей сплав має високу вартість завдяки своїм корисним властивостям, таким як міцність, корозійна стійкість та гарна електропровідність.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 19 лютого.

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Яка ситуація з металургією в Україні

Віцепрезидент Асоціації ливарників України Степан Клименко зазначив, що з 2022 року ливарні підприємства країни зуміли частково перебудувати свою роботу та поступово нарощують обсяги виробництва. За його словами, основними споживачами продукції галузі залишаються оборонно-промисловий комплекс, залізничне та сільськогосподарське машинобудування.

Говорячи про поточну ситуацію в галузі, Клименко наголосив, що 2023 рік виявився складнішим, ніж 2024-й, у питаннях забезпечення роботи підприємств. Минулого року на ливарних заводах не спостерігалося таких масштабних відключень електроенергії, як 2023-го.

Він також зазначив, що обсяги виробництва у 2024 році зросли приблизно на 25-30%, досягнувши 350-400 тис. тонн. Також розширюється і номенклатура продукції. Проте проблеми з логістикою призвели до того, що обсяг експорту залишився на рівні 2023 року.

Наразі підприємства галузі працюють із завантаженням від 10% до 40% від своєї потужності. Клименко пояснив, що найбільше завантаження спостерігається на підприємствах, що випускають дрібне лиття, тоді як виробництво великогабаритного та великотоннажного лиття стикається з низьким попитом.

Це пов'язано з відсутністю замовлень з боку металургійного та машинобудівного секторів, а також з тим, що споживачі такої продукції знаходяться у зоні бойових дій або працюють з інфраструктурними об'єктами у прифронтових регіонах. За таких умов, за його словами, підприємства не готові вкладатися в оновлення обладнання та розширення асортименту.

На думку Клименка, металургійна галузь очікує на подальше зростання вартості енергоносіїв, а також потребує чіткого розуміння державної стратегії повоєнного відновлення, щоб заздалегідь підготуватися до нових умов.

Говорячи про перспективи на 2025 рік Клименко заявив, що підприємства здатні випускати 500-600 тис. тонн лиття на рік, проте цей потенціал обмежений попитом, особливо з боку оборонних замовників та машинобудівного комплексу. Він також висловив стурбованість тим, що попри високу потребу Міноборони у ливарній продукції, часто перевага надається імпорту, а не завантаженню вітчизняних потужностей.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 19 лютого та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 170 до 190 грн;

Вінницька область — від 170 до 190 грн;

Волинська область — від 165 до 190 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 195 грн;

Житомирська область — від 170 до 185 грн;

Закарпатська область — від 170 до 180 грн;

Запорізька область — від 185 до 210 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 185 грн;

Кіровоградська область — від 175 до 185 грн;

Львівська область — від 165 до 185 грн;

Миколаївська область — від 175 до 185 грн;

Одеська область — від 175 до 190 грн;

Полтавська область — від 175 до 190 грн;

Рівненська область — від 175 до 185 грн;

Сумська область — від 175 до 190 грн;

Тернопільська область — від 175 до 185 грн;

Харківська область — від 180 до 200 грн;

Хмельницька область — від 175 до 185 грн;

Черкаська область — від 175 до 185 грн;

Чернівецька область — від 170 до 190 грн;

Чернігівська область — від 175 до 190 грн.

На пунктах приймання металобрухту можна здати не тільки латунь, а й інші кольорові метали. Наприклад, вартість алюмінію в Україні хоча й нижча за ціни на латунь, але все ще є вигідною для тих, хто здає його на переробку. Крім того, останнім часом спостерігається зростання цін на кольорові метали.

Ціни на чорний метал також зростають. Попит на сталь та інші види чорного металу в будівництві та промисловості постійно збільшується.