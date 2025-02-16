Як заробити на металобрухті в Україні у 2025 році: актуальні ціни та огляд ринку

Виробництво металу. Фото: weforum.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здавання чормету у переробку дозволяє отримати додатковий дохід за непотрібні металеві вироби. Рейсайклінг сприяє збереженню природних ресурсів і зменшенню забруднення навколишнього середовища. Це також допомагає зменшити обсяги сміття на звалищах, оскільки метал довго розкладається.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 16 лютого 2025 року.

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Група "Метінвест" за підсумками 2024 року збільшила обсяги виробництва сталі на 4% порівняно з попереднім роком, досягнувши 2,099 млн тонн. Виплавка чавуну за рік зросла на 3% у річному обчисленні та склала 1,82 млн тонн.

Однак у IV кварталі обсяги виробництва сталі скоротився на 14% порівняно з III кварталом — до 489 тис. тонн, а виплавка чавуну зменшилася на 6% квартал до кварталу, склавши 452 тис. тонн.

Зниження обсягів виробництва чавуну в останньому кварталі пов'язане з проведенням планового ремонту доменної печі №9 на металургійному комбінаті "Каметсталь" у жовтні. Більш значне скорочення випуску сталі зумовлено зміною структури замовлень — пріоритет віддали товарному чавуну замість готової продукції.

Виробництво товарної металопродукції за рік знизилося на 3% і склало 3,02 млн тонн. В IV кварталі падіння склало також 3%, досягнувши 716 тис. тонн.

Зокрема, випуск прокату у 2024 році скоротився на 6%, склавши 2,16 млн тонн, а в IV кварталі — на 2%, до 481 тис. тонн. Компанія пов'язує це зниження з несприятливою ситуацією на європейському ринку, особливо у сегменті плоского прокату. Водночас випуск оцинкованого та довгомірного прокату показав зростання.

Загальний обсяг виробництва залізорудного концентрату у 2024 році досяг 15,73 млн тонн, що на 42% перевищує показник попереднього року. Випуск товарної залізорудної продукції зріс на 58%, склавши 14,83 млн тонн. З цього обсягу 8,8 млн тонн припало на концентрат (+116,3% р/р), а 6,02 млн тонн — на окатки (+14% р/р).

Ціни на чормет в Україні у лютому 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета станом на 16 лютого, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 4 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 5,5 грн.

У пунктах приймання вторсировини ціни на кольорові метали значно перевищують вартість чорних металів. Наприклад, вартість міді в Україні стабільно зростає, що робить її здавання особливо вигідним.

Ціни на алюміній, хоча й нижчі за мідь, все одно залишаються привабливими для тих, хто здає його на переробку. Здавання металів є вигідним та корисним для навколишнього середовища.