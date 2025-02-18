Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні у лютому 2025: оновлені тарифи та аналіз ринку металу

Виробництво металу. Фото: innovationnewsnetwork.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній високо цінується завдяки легкості, міцності та стійкості до корозії. При цьому виробництво алюмінію вимагає значних енерговитрат. Переробка цього металу є економічно вигідною, оскільки вимагає на 95% менше енергії, ніж первинне виробництво. Це робить здавання алюмінію у переробку не лише екологічно відповідальним кроком, а й гарним способом заробити додаткові гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 18 лютого 2025 року.

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Ціни на чавун у чорноморських портах на початку 2025 року досягли мінімального рівня із серпня 2020 року, опустившись до 330 доларів за тонну. Зниження обумовлено поєднанням економічних та політичних факторів, що вплинули на торгівельну активність та попит на чавун.

Головною причиною падіння цін залишається ослаблений попит на основних ринках, включаючи Туреччину та Індію. У Туреччині зниження цін на брухт призвело до падіння попиту на чавун, внаслідок чого російські постачальники пропонують матеріал 330-340 доларів за тону.

Проте покупці переважно обмежуються вивченням цін, уникаючи укладання угод. Аналогічна ситуація складається в Індії, де слабкий попит на сталеву продукцію обмежує активність на ринку чавуну, що ще більше тисне на ціни.

Додатковий вплив має політична ситуація, зокрема санкції, що впливають на експорт російського чавуну до Європи. У 2025 році ЄС встановив квоту на постачання російського чавуну обсягом 700 тис. тонн.

З 2026 року планується повна заборона на імпорт російського металу. Це призведе до збільшення попиту та зростання цін на продукцію з альтернативних країн-постачальників, таких як Бразилія, Україна та Індія.

Ціни на алюміній в Україні у лютому

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 18 лютого, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 80 грн;

Вінницька область — від 40 до 80 грн;

Волинська область — від 45 до 85 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 80 грн;

Житомирська область — від 40 до 75 грн;

Закарпатська область — від 50 до 80 грн;

Запорізька область — від 50 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 75 грн;

Львівська область — від 40 до 75 грн;

Миколаївська область — від 45 до 80 грн;

Одеська область — від 45 до 85 грн;

Полтавська область — від 40 до 75 грн;

Рівненська область — від 40 до 75 грн;

Сумська область — від 40 до 85 грн;

Тернопільська область — від 45 до 85 грн;

Харківська область — від 50 до 90 грн;

Хмельницька область — від 40 до 75 грн;

Черкаська область — від 40 до 75 грн;

Чернівецька область — від 40 до 75 грн;

Чернігівська область — від 45 до 80 грн.

Пункти приймання металобрухту приймають не тільки алюміній, а й інші кольорові метали. Зі всіх кольорових металів найдорожче коштує мідь, що робить її здавання особливо прибутковим.

Латунь, сплав міді та цинку, також має високу вартість завдяки своїм унікальним властивостям та широкому застосуванню. Ціни на латунь в Україні продовжують демонструвати стабільне зростання на ринку вторинних металів.