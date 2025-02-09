Цены на латунь в феврале 2025 - актуальные тарифы на цветной металл в пунктах приема

Производство металла. Фото: penize.cz

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, известный своей прочностью, коррозионной стойкостью и привлекательным золотистым оттенком. Она широко используется в промышленности, ювелирном деле и декоративных изделиях. Цена на латунь в основном зависит от стоимости меди, которая является ее основным компонентом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 9 февраля.

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Какова ситуация с металлургией в Украине

В 2024 году металлургическая отрасль демонстрировала признаки восстановления: ключевые показатели деятельности выросли по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на постоянные обстрелы, разрушения, транспортно-логистические сложности и нехватку квалифицированных кадров, украинским металлургам удалось нарастить объемы производства и экспорта.

За 2024 год металлургические предприятия произвели около 7,1 млн тонн чугуна и 7,6 млн тонн стали. Это на 18,3% и 22,6% больше, чем в 2023 году.

Производство стального проката также увеличилось на 17%, достигнув 6,2 млн тонн. Экспорт черных металлов из Украины составил 5,84 млн тонн. Это на 22,6% выше показателя прошлого года.

При этом экспорт полуфабрикатов вырос на 56,7%, а стального проката — на 28,4%. Валютная выручка от экспорта металлургической продукции достигла 3,09 млрд долларов, увеличившись на 16,9%.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 9 февраля и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 160 до 185 грн;

Винницкая область — от 180 до 195 грн;

Волынская область — от 160 до 195 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 195 грн;

Житомирская область — от 175 до 185 грн;

Закарпатская область — от 175 до 195 грн;

Запорожская область — от 180 до 210 грн;

Ивано-Франковская область — от 175 до 185 грн;

Кировоградская область — от 175 до 185 грн;

Львовская область — от 140 до 185 грн;

Николаевская область — от 175 до 190 грн;

Одесская область — от 175 до 190 грн;

Полтавская область — от 175 до 185 грн;

Ровенская область — от 175 до 185 грн;

Сумская область — от 185 до 205 грн;

Тернопольская область — от 175 до 185 грн;

Харьковская область — от 185 до 200 грн;

Хмельницкая область — от 175 до 185 грн;

Черкасская область — от 175 до 185 грн;

Черновицкая область — от 175 до 185 грн;

Черниговская область — от 175 до 185 грн.

Одна из составных частей латуни — медь — стоит еще дороже. На пунктах приема вторсырья неплохо платят за изделия из этого металла.

На металлолом принимают не только медные и латунные изделия. Другие цветные металлы также можно сдавать. Цены на алюминий в Украине немного ниже, но все равно позволяют неплохо заработать.