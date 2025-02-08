Середні ціни на алюміній та інші кольорові метали в Україні станом на 8 лютого 2025 року

Ціни кольорових металів у лютому — як оновилась вартість алюмінію
Алюміній — один із найбільш потрібних матеріалів сучасності. Цей метал широко використовується в авіабудуванні, автомобільній промисловості та виробництві упаковки. Його висока теплопровідність та здатність до переробки роблять алюміній екологічно вигідним рішенням.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 8 лютого 2025 року.
Цікаві факти про алюміній
Алюміній є третім за поширеністю елементом у земній корі після кисню та кремнію. Однак у природі він зустрічається лише у складі сполук, таких як, наприклад, боксити.
Корпус першого штучного супутника Землі "Супутник-1", запущеного в 1957 році, був виготовлений з алюмінієвого сплаву.
Алюміній можна переробляти нескінченно, і при цьому він не втрачає своїх властивостей. Переробка вимагає лише 5% енергії порівняно з виробництвом нового алюмінію.
Яка ситуація з металургією у світі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на заводі Thyssenkrupp Steel Europe у Дуйсбурзі, підтримав перехід сталеливарної галузі до кліматично-нейтрального виробництва. Шольц, зазначив, що автопромисловість та інші великі споживачі сталі чекають на продукцію з нульовим рівнем викидів.
Для досягнення цієї мети він запропонував використовувати газ як проміжне рішення, а в довгостроковій перспективі перейти на водень. Канцлер наголосив, що припинення підтримки цього переходу суперечить інтересам німецьких металургів.
Ціни на алюміній в Україні у лютому
Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 50 до 80 грн;
- Вінницька область — від 45 до 80 грн;
- Волинська область — від 45 до 85 грн;
- Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;
- Житомирська область — від 40 до 85 грн;
- Закарпатська область — від 50 до 80 грн;
- Запорізька область — від 50 до 90 грн;
- Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;
- Кіровоградська область — від 40 до 80 грн;
- Львівська область — від 45 до 85 грн;
- Миколаївська область — від 40 до 75 грн;
- Одеська область — від 45 до 85 грн;
- Полтавська область — від 40 до 80 грн;
- Рівненська область — від 45 до 80 грн;
- Сумська область — від 45 до 90 грн;
- Тернопільська область — від 40 до 85 грн;
- Харківська область — від 50 до 90 грн;
- Хмельницька область — від 45 до 75 грн;
- Черкаська область — від 40 до 80 грн;
- Чернівецька область — від 40 до 75 грн;
- Чернігівська область — від 45 до 85 грн.
Пункти приймання брухту також приймають інші кольорові метали. У лютому ціни на мідь в Україні можуть зрости.
Хоча чорний метал коштує дешевше, вартість сталі та чавуну залишається досить вигідною. Ці матеріали активно використовуються в будівництві, машинобудуванні, енергетиці та інших промислових сферах.
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