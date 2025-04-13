Ощадбанк предупредил об опасности от чат-ботов — что стоит знать клиентам

Мужчина и женщина со смартфоном. Фото: Freepik

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, как безопасно пользоваться чат-ботами и не стать жертвой мошенников. Там отметили, что знание определенных правил позволит не потерять "кровные".

Об этом говорится на официальном сайте Ощадбанка.

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Что нужно знать о чат-ботах Ощадбанка

Мошенники научились подделывать сайты, а также чат-боты банков, где из настоящего — только логотип. Для того, чтобы не попасть в интернете на мошенников, нужно знать правила безопасного пользования чат-ботами.

В банке назвали три золотых правила:

1) Граждане не должны переходить к чат-ботам по непроверенным ссылкам и искать банковские чат-боты в поисковиках в мессенджерах. Это должны делать исключительно по ссылке на чат-боты Ощада на официальном сайте:

в разделе "Обратная связь";

в приложении "Мобильный Ощад".

Скриншот. Источник: Ощадбанк

2) Нельзя вводить конфиденциальную информацию в чат-боты. А именно: ПИН-код, CVV2/CVC2-код, логин и пароль к мобильному приложению. Такие данные необходимы только для мошеннических ботов.

3) Чат-боты Ощадбанка в популярных мессенджерах Тelegram и Viber имеют синюю официальную галочку.

Другие меры безопасности в банке

Часто исчезновению средств способствуют сами клиенты. Если человек нечаянно раскрыл персональные данные по банковским картам, одноразовым паролям, поступающим на финансовый номер телефона или перешел на фишинговый сайт, то в банке рекомендуют сразу блокировать карту в "Ощад24".

В случае возникновения подозрения на мошеннические действия, можно оперативно позвонить к операторам Ощадбанка по телефону: 0 800 210 800.

После этого нужно самостоятельно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее мы рассказывали, что украинцы по требованию Нацбанка должны обновить личные сведения в Ощадбанке. Речь идет об актуализации данных.

Также мы писали, что Ощадбанк блокирует карты некоторым клиентам без всяких объяснений. Иногда в финучреждении могут ограничивать доступ к личным средствам на длительное время.