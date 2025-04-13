Ощадбанк предупредил об опасности от чат-ботов — что стоит знать клиентам

Как не потерять деньги из-за чат-ботов — объяснение Ощадбанка
В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, как безопасно пользоваться чат-ботами и не стать жертвой мошенников. Там отметили, что знание определенных правил позволит не потерять "кровные".
Об этом говорится на официальном сайте Ощадбанка.
Что нужно знать о чат-ботах Ощадбанка
Мошенники научились подделывать сайты, а также чат-боты банков, где из настоящего — только логотип. Для того, чтобы не попасть в интернете на мошенников, нужно знать правила безопасного пользования чат-ботами.
В банке назвали три золотых правила:
1) Граждане не должны переходить к чат-ботам по непроверенным ссылкам и искать банковские чат-боты в поисковиках в мессенджерах. Это должны делать исключительно по ссылке на чат-боты Ощада на официальном сайте:
- в разделе "Обратная связь";
- в приложении "Мобильный Ощад".
2) Нельзя вводить конфиденциальную информацию в чат-боты. А именно: ПИН-код, CVV2/CVC2-код, логин и пароль к мобильному приложению. Такие данные необходимы только для мошеннических ботов.
3) Чат-боты Ощадбанка в популярных мессенджерах Тelegram и Viber имеют синюю официальную галочку.
Другие меры безопасности в банке
Часто исчезновению средств способствуют сами клиенты. Если человек нечаянно раскрыл персональные данные по банковским картам, одноразовым паролям, поступающим на финансовый номер телефона или перешел на фишинговый сайт, то в банке рекомендуют сразу блокировать карту в "Ощад24".
В случае возникновения подозрения на мошеннические действия, можно оперативно позвонить к операторам Ощадбанка по телефону: 0 800 210 800.
После этого нужно самостоятельно обратиться в правоохранительные органы.
Ранее мы рассказывали, что украинцы по требованию Нацбанка должны обновить личные сведения в Ощадбанке. Речь идет об актуализации данных.
Также мы писали, что Ощадбанк блокирует карты некоторым клиентам без всяких объяснений. Иногда в финучреждении могут ограничивать доступ к личным средствам на длительное время.
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