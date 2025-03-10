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Клієнтів Ощадбанку позбавляють доступу до рахунків — що відомо

10 березня 2025 06:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ощадбанк без пояснень блокує рахунки клієнтів — що потрібно знати
Чоловік тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Клієнт "Ощадбанку" поскаржився на те, що банк без будь-яких пояснень заблокував його картку. Незрозумілі обмеження з боку фінансової установи тривають вже понад півтора місяця. 

Про це йдеться у повідомленні одного із користувачів на порталі "Мінфін". 

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Громадянин розповів, що у нього немає можливості використати власні кошти на картці "Ощадбанку". Банк блокує зняття грошей з рахунку та перекази з картки на картку.

"Під час кожної спроби додаток видає: "Помилка в роботі сервера. Спробуйте пізніше", — написав чоловік.

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Скриншот: Мінфін. Фото: клієнт поскаржився на обмеження в Ощадбанку

За його словами, на його заблоковану картку продовжує надходити зарплата, яку він не може використати.

"Там вже понад 10 тисяч гривень, які я не можу використати За цей час вже змінювали карту, писали заяву, але нічого не змінилося — гроші просто заблоковані, і банк навіть не дає нормального пояснення чи рішення", — поскаржився клієнт. 

Раніше ми розповідали, як "Ощадбанк" ігнорує норму про визначення поточного рахунку та зняття блокування з пенсійних рахунків. Така проблема виникла у клієнта, рахунки якого потрапили під арешт. 

Також ми писали, що навіть перебування на фронті та виконання завдань із захисту держави не гарантує, що "Ощадбанк" не заблокує рахунок. Наприклад, це сталося з бійцем, який через службу не змінив фото у своєму паспорті.

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