Ощадбанк попередив про небезпеку від чат-ботів — що варто знати клієнтам

Чоловік та жінка зі смартфоном. Фото: Freepik

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, як безпечно користуватися чат-ботами та не стати жертвою шахраїв. Там наголосили, що знання певних правил дозволить не втратити "кревні".

Про це йдеться на офіційному сайті Ощадбанку.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про чат-боти Ощадбанку

Шахраї навчились підробляти сайти, а також чат-боти банків, де зі справжнього — лише логотип. Для того, щоб не натрапити в інтернеті на шахраїв, потрібно знати правила безпечного користування чат-ботами.

У банку назвали три золоті правила:

1) Громадяни не повинні переходити до чат-ботів за неперевіреними посиланнями та шукати банківські чат-боти через пошуковики у месенджерах. Це мають робити виключно за посиланням на чат-боти Ощаду на офіційному сайті:

у розділі "Зворотний зв’язок";

в застосунку "Мобільний Ощад".

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

2) Не можна вводити конфіденційну інформацію в чат-боти. А саме: ПІН-код, CVV2/CVC2-код, логін та пароль до мобільного застосунку. Такі дані необхідні лише для шахрайських ботів.

3) Чат-боти Ощадбанку в популярних месенджерах Тelegram та Viber мають синю офіційну галочку.

Інші заходи безпеки в банку

Часто зникненню коштів сприяють самі клієнти. Якщо людина ненароком розкрила персональні дані щодо банківських карток, одноразових паролів, що надходять на фінансовий номер телефону чи перейшла на фішинговий сайт, то в банку рекомендують одразу блокувати карту в "Ощад24".

У випадку виникнення підозри на шахрайські дії, можна оперативно зателефонувати до операторів Ощадбанку за номером: 0 800 210 800.

Після цього потрібно самостійно звернутися до правоохоронних органів.

Раніше ми розповідали, що українці на вимогу Нацбанку мають оновити особисті відомості в Ощадбанку. Йдеться про актуалізацію даних.

Також ми писали, що Ощадбанк блокує картки деяким клієнтам без жодних пояснень. Іноді в фінустанові можуть обмежувати доступ до особистих коштів на тривалий час.