Отпуска для лиц с инвалидностью — какие правила в 2025 году

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине законодательством предусмотрены особые правила работы и отдыха для трудоустроенных лиц с инвалидностью. Известно, какими правами могут воспользоваться такие работники, когда предусматривается дополнительный отпуск и предоставляют ли денежные компенсации за неиспользованные дни отдыха в 2025 году.

Это предусмотрено Законом № 504/96-ВР "Об отпусках".

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Особенности предоставления отпусков для лиц с инвалидностью

Согласно закону, продолжительность ежегодного основного отпуска для лиц с инвалидностью зависит от группы инвалидности:

для первой и второй групп — 30 дней;

для третьей группы — 26 дней.

По правилам, общий срок ежегодных основного и дополнительных отпусков не может быть выше 59 календарных дней. В частности, дополнительные отпуска предоставляют за вредные и тяжелые условия труда, за особый характер работы.

Предусмотрены дополнительные дни отдыха для лиц с инвалидностью вследствие войны с сохранением заработной платы сроком 14 дней в год.

Также у лиц с инвалидностью есть право на неоплачиваемые отпуска повышенной продолжительности, которые предоставляются в обязательном порядке по желанию. Так, дополнительные дни отдыха без сохранения зарплаты предусмотрены для работников с инвалидностью такой продолжительностью:

для первой и второй групп — до 60 дней ежегодно;

для третьей группы — до 30 дней ежегодно.

На лиц с инвалидностью не распространяется правило отработки первых шести месяцев в учреждении, прежде чем претендовать на отдых. Также работники с инвалидностью могут в любое время воспользоваться правом уйти в неоплачиваемый отпуск.

Компенсации за отпуска лицам с инвалидностью

Лицам с инвалидностью предоставляют денежные компенсации за неиспользованные дни ежегодного и дополнительных отпусков по их желанию.

Таким правом можно воспользоваться, если будет соблюдено условие относительно продолжительности ежегодного и дополнительных отпусков. Она не может быть меньше 24 календарных дней.

Также, согласно ст. 12 Закона № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" работодатель имеет право отказывать в назначении неиспользованного отпуска во время военного положения, однако отказать в замене неиспользованных дней ежегодного отпуска деньгами не сможет.

Денежная компенсация должна быть выплачена в случае увольнения работника, в частности во время военного положения.

Если работник с инвалидностью желает уйти в отпуск, то должен написать соответствующее заявление, где надо указать:

вид отпуска;

основание для отдыха;

продолжительность отпуска;

дату старта отпуска.

Напомним, в Украине предусмотрены компенсации работодателям за трудоустройство молодежи. Работодатели могут получить дополнительно 50% от должностного оклада.

Также мы писали, что гражданам выплачивают надбавки за тяжелый и вредный труд. Дополнительные суммы рассчитывают в процентах к окладу: за тяжелую работу — до 12%, за вредную — до 24%.