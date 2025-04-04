Отпуска для лиц с инвалидностью — какие правила в 2025 году

Денежные компенсации в 2025 году — кто из работников имеет право
В Украине законодательством предусмотрены особые правила работы и отдыха для трудоустроенных лиц с инвалидностью. Известно, какими правами могут воспользоваться такие работники, когда предусматривается дополнительный отпуск и предоставляют ли денежные компенсации за неиспользованные дни отдыха в 2025 году.
Это предусмотрено Законом № 504/96-ВР "Об отпусках".
Особенности предоставления отпусков для лиц с инвалидностью
Согласно закону, продолжительность ежегодного основного отпуска для лиц с инвалидностью зависит от группы инвалидности:
- для первой и второй групп — 30 дней;
- для третьей группы — 26 дней.
По правилам, общий срок ежегодных основного и дополнительных отпусков не может быть выше 59 календарных дней. В частности, дополнительные отпуска предоставляют за вредные и тяжелые условия труда, за особый характер работы.
Предусмотрены дополнительные дни отдыха для лиц с инвалидностью вследствие войны с сохранением заработной платы сроком 14 дней в год.
Также у лиц с инвалидностью есть право на неоплачиваемые отпуска повышенной продолжительности, которые предоставляются в обязательном порядке по желанию. Так, дополнительные дни отдыха без сохранения зарплаты предусмотрены для работников с инвалидностью такой продолжительностью:
- для первой и второй групп — до 60 дней ежегодно;
- для третьей группы — до 30 дней ежегодно.
На лиц с инвалидностью не распространяется правило отработки первых шести месяцев в учреждении, прежде чем претендовать на отдых. Также работники с инвалидностью могут в любое время воспользоваться правом уйти в неоплачиваемый отпуск.
Компенсации за отпуска лицам с инвалидностью
Лицам с инвалидностью предоставляют денежные компенсации за неиспользованные дни ежегодного и дополнительных отпусков по их желанию.
Таким правом можно воспользоваться, если будет соблюдено условие относительно продолжительности ежегодного и дополнительных отпусков. Она не может быть меньше 24 календарных дней.
Также, согласно ст. 12 Закона № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" работодатель имеет право отказывать в назначении неиспользованного отпуска во время военного положения, однако отказать в замене неиспользованных дней ежегодного отпуска деньгами не сможет.
Денежная компенсация должна быть выплачена в случае увольнения работника, в частности во время военного положения.
Если работник с инвалидностью желает уйти в отпуск, то должен написать соответствующее заявление, где надо указать:
- вид отпуска;
- основание для отдыха;
- продолжительность отпуска;
- дату старта отпуска.
Напомним, в Украине предусмотрены компенсации работодателям за трудоустройство молодежи. Работодатели могут получить дополнительно 50% от должностного оклада.
Также мы писали, что гражданам выплачивают надбавки за тяжелый и вредный труд. Дополнительные суммы рассчитывают в процентах к окладу: за тяжелую работу — до 12%, за вредную — до 24%.
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