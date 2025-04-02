Робота у 2025 році — які діють пільги та гарантії за шкідливу працю

Працівники здійснюють ремонт. Фото: УНІАН

Деякі громадяни обирають такі види праці, що завдають серйозного негативного впливу здоров’ю. Для таких категорій осіб держава гарантує надання пільг та компенсацій.

Це передбачено законом "Про охорону праці".

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Що треба знати про важкі та шкідливі умови праці

Важкою та небезпечною працею вважається та, яка пов'язана з підвищеною витратою працівниками своїх психічних або фізичних зусиль. Зокрема, це можуть бути вантажні роботи з високою температурою чи вологістю, надмірною запиленістю чи загазованістю повітряного середовища, інтенсивним шумом, вібрацією, променевою енергією.

Згідно із цим законом, роботодавець повинен гарантувати працівникам:

під розписку умови та загрози небезпечних чи шкідливих виробничих факторів на робочому місці, можливі негативні наслідки для здоров'я, право на пільги з компенсаціями за виконання роботи у небезпечних умовах;

надання відшкодування у випадку отримання шкоди здоров'ю чи в разі смерті працівників через Фонд соцстрахування (виплати для рідних);

призначення пільг та компенсацій за важкі та небезпечні умови праці;

надання спецодягу та взуття, засобі індивідуального захисту, а також мийних та знешкоджувальних засобів на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

Контролем правильності застосування роботодавцями списків на пільги займається Державна служба України з питань праці.

На які пільги та доплати мають право працівники

Працівникам, зайнятих на роботах, яка вважається важкою та шкідливою, закон гарантує:

надання безоплатного лікувально-профілактичного харчування;

забезпечення оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення;

право на скорочену тривалість робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

оплату праці у підвищеному розмірі;

право на ранній вихід на пенсію;

різноманітні компенсації.

Зокрема, у разі вахтового характеру роботи працівникам мають виплачувати грошову компенсацію на купівлю лікувально-профілактичного харчування, передбаченого колективним договором.

Керівники установ можуть встановлювати працівникам надбавки за складність і напруженість у роботі. Доплату виплачують у рамках фонду оплати праці.

Розмір доплат за шкідливу працю обраховується у відсотках до посадового окладу:

для роботи із важкими та шкідливими умовами праці — 4, 8, 12%;

для роботи з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці — 16, 20, 24%.

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