Робота в Україні — хто має право на компенсації до 50% від окладу

Компенсації за роботу — хто отримає додатково 50% від окладу
У 2025 році українські роботодавці можуть отримати грошові компенсації від держави за працевлаштування молоді. За умови викання певних вимог фінансова підтримка триватиме упродовж двох років.
Це передбачено урядовою постановою №124 "Про затвердження Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних".
Умови отримання компенсацій за роботу для молоді
Як зазначається, розмір державної компенсації за працевлаштування молоді становитиме 50% від мінімальної заробітної плати. Ключовою умовою такої допомоги є те, що громадяни мають бути направлені від Державної служби зайнятості.
Серед інших вимог для роботодавців, які працевлаштували безробітних:
- вік безробітних до 25 років, наявний страховий стаж не більше 12 місяців;
- вік до 35 років — на перше робоче місце.
Як отримати послугу від держави
Отримати компенсацію можуть як юридичні особи, так і фізособи-підприємці.
Компенсація виплачуватиметься кожного непарного місяця роботи з дати працевлаштування. Тривалість надання такої виплати — від шести до 12 місяців протягом двох років.
Звернутися за послугою можна:
- до центру зайнятості як особисто, так і через уповноважену особу роботодавця;
- через технічні засоби електронних комунікацій;
- через особистий кабінет роботодавця за допомогою цифрового підпису.
Потрібно надати заяву про компенсації упродовж двох місяців з дня працевлаштування особи. Результат про право на допомогу надішлють роботодавцю протягом трьох днів.
Кому можуть відмовити у компенсації
Серед підстав для відмови роботодавцю у наданні послуги:
- є борги із сплати єдиного внеску;
- наявність заборгованості з виплати зарплати;
- є заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом у понад пів року;
- до роботодавця застосовуються судові процедури банкрутства/суб’єкт господарювання перебуває на стадії ліквідації.
"У разі працевлаштування особи, за яку така компенсація вже була виплачена, компенсація не здійснюється", — йдеться у нормах закону.
Раніше ми розповідали, що українцям передбачені доплати за важку та шкідливу працю. Надбавки обраховуються у відсотках до окладу: для важкої роботи — до 12%, для шкідливої — до 24%.
Також ми писали, що працівники підприємств, які відповідають за ведення військового обліку, мають право на чималу надбавку. Така додаткова відповідальність передбачає доплату у 50% від окладу.
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