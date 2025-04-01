Доплати під час війни — хто має право на додаткові 50% від окладу

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час воєнного стану підприємства, установи та організації зобов'язані вести військовий облік. Норми та вимоги за останні роки суттєво змінилися, а ті, хто відповідають за нього, мають право на доплати до основних окладів.

Це передбачено урядовою постановою №1487.

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Вимоги до військового обліку на підприємствах

Відповідно до постанови "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" від 30 грудні 2022 р., роботодавці зобов’язані доводити до призовників, військовозобов’язаних та резервістів норми військового обліку під особистий підпис в разі прийняття на роботу.

Той, хто відповідає за військовий облік, повинен мати для ТЦК такі документи:

списки персональних військових обліків;

відомості оперативних обліків;

накази про покладання обов’язків щодо ведення обліку;

посадові інструкції, де вказані обов’язки із ведення обліку;

накази про визначення потреб в підвищенні кваліфікації працівників, які відповідають за облік;

графік звіряння облікової інформації списків персонального військового обліку з військовими квитками;

журнал, де підтверджується ознайомлення громадян з правилами військового обліку;

журнал обліку результатів перевірки стану такого обліку;

докази щодо направлення до ТЦК інформації про прийняття, звільнення, зміну облікових даних громадян;

докази направлення до ТЦК даних про призначення, звільнення керівників та посадових осіб, відповідальних за ведення обліку;

докази передачі ТЦК зведеного списку громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці;

копії військових квитків усіх громадян чоловічої статі призовного віку.

Кого призначають відповідальним за облік та розмір доплати

Як розповідають експерти, обов’язки щодо ведення військового обліку в держорганах, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях можна покладати на працівників служби персоналу. У разі відсутності такої штатної одиниці — на особу, яка відповідає за облік працівників. Якщо на обліку стоїть менш ніж 500 громадян призовного віку, то створювати окрему посаду інспектора з обліку не потрібно.

Питання грошової доплати за ведення військового обліку також прописане у постанові уряду №1487. Згідно з нею, ведення такої документації вимагає додаткової оплати. Сума може становити половину окладу працівника.

"Встановити доплату особі, яка вестиме облік, можна в розмірі до 50% посадового окладу (п. 10 Постанови № 1487). Державному службовцеві керівник може встановити цю доплату в межах економії фонду оплати праці", — пояснили фахівці.

Раніше ми розповідали, що мінімальна зарплата у працівників для бронювання повинна дорівнювати щонайменше 20 тис. гривень. Проте деякі компанії можуть не дотримуватися відповідної вимоги.

Також ми писали, що громадяни, у яких є бронювання від мобілізації через роботу на підприємствах критичної інфраструктури, можуть самостійно відмовитись від неї. Це знадобиться у разі отримання відстрочки в ТЦК з інших причин.