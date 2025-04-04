Відпустки для осіб з інвалідністю — які правила у 2025 році

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні законодавством передбачені особливі правила роботи та відпочинку для працевлаштованих осіб з інвалідністю. Відомо, якими правами можуть скористатися такі працівники, коли передбачається додаткова відпустка та чи надають грошові компенсації за невикористані дні відпочинку у 2025 році.

Це передбачено законом № 504/96-ВР "Про відпустки".

Читайте також:

Особливості надання відпусток для осіб з інвалідністю

Відповідно до закону, тривалість щорічної основної відпустки для осіб з інвалідністю залежить від групи інвалідності:

для першої та другої груп — 30 днів;

для третьої групи — 26 днів.

За правилами, загальний термін щорічних основної та додаткових відпусток не може бути вищим 59 календарних днів. Зокрема, додаткові відпустки надають за шкідливі та важкі умови праці, за особливий характер роботи.

Передбачені додаткові дні відпочинку для осіб з інвалідністю внаслідок війни зі збереженням заробітної плати терміном 14 днів на рік.

Також в осіб з інвалідністю є право на неоплачувані відпустки підвищеної тривалості, які надаються в обов’язковому порядку за бажанням. Так, додаткові дні відпочинку без збереження зарплати передбачені для працівників з інвалідністю такою тривалістю:

для першої та другої груп — до 60 днів щороку;

для третьої групи — до 30 днів щороку.

На осіб з інвалідністю не поширюється правило відпрацювання перших шести місяців в установі, перш ніж претендувати на відпочинок. Також працівники з інвалідністю можуть в будь-який час скористатись правом піти в неоплачувану відпустку.

Компенсації за відпустки особам з інвалідністю

Особам з інвалідністю надають грошові компенсації за невикористані дні щорічної та додаткових відпусток за їхнім бажанням.

Таким правом можна скористатись, якщо буде дотримано умову щодо тривалості щорічної та додаткових відпусток. Вона не може бути меншою за 24 календарних дні.

Також, відповідно до ст. 12 закону № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" роботодавець має право відмовляти у призначенні невикористаної відпустки під час воєнного стану, однак відмовити у заміні невикористаних днів щорічної відпустки грошима не зможе.

Грошова компенсація має бути виплачена у разі звільнення працівника, зокрема під час воєнного стану.

Якщо працівник з інвалідністю бажає піти у відпустку, то має написати відповідну заяву, де повинен зазначити:

вид відпустки;

підставу для відпочинку;

тривалість відпустки;

дату старту відпустки.

Нагадаємо, в Україні передбачені компенсації роботодавцям за працевлаштування молоді. Роботодавці можуть отримати додатково 50% від посадового окладу.

Також ми писали, що громадянам виплачують надбавки за важку та шкідливу працю. Додаткові суми обраховують у відсотках до окладу: за важку роботу — до 12%, за шкідливу — до 24%.