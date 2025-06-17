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Главная Финансы Денежная помощь — кому Каритас выплатит деньги летом

Денежная помощь — кому Каритас выплатит деньги летом

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 18:05
Выплаты летом 2025 года —кто предоставит финансовую помощь некоторым украинцам
Две купюры по 500 грн. Фото: УНИАН
Ключові моменти Подробнее о программе поддержки украинцев Как получить выплаты Что еще стоит знать

В июне 2025 года часть украинцев сможет получить новую финансовую помощь. Деньги населению будет предоставлять международный благотворительный фонд Каритас-Житомир.

Об этом говорится на странице фонда в социальной сети Facebook.

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Подробнее о программе поддержки украинцев

Известно, что в рамках проекта SUN украинцы смогут получить деньги на:

  • Трудоустройство: программа "Деньги за работу" (CfW)/"Деньги за трудоустройство" (CfJ);
  • Профессиональное образование и переквалификацию — для обучения и получения новой профессии или повышения квалификации благодаря грантам на обучение;
  • Поддержку микробизнеса — выплата стартовых грантов для развития малого бизнеса или сельскохозяйственной деятельности.

Как получить выплаты

Проект реализуется в пяти школах на территории Житомирской области. Регистрация происходит в:

  • лицее №4;
  • лицее №24;
  • Левковском лицее;
  • Тетеревском лицее;
  • Троковицком лицее.

Что еще стоит знать

UNHCR Ukraine, которая представляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, окажет финансовую поддержку украинцам из уязвимых категорий в Сумской области. Выплаты будут доступны для жителей Лебединской громады.

Известно, что им будут выплачивать по 3,6 тыс. грн три месяца подряд. Деньги доступны уязвимым категориям граждан, которые покидали свои дома из-за агрессии РФ.

Ранее в ПФУ предупредили, что сейчас недоступна онлайн регистрация на выплаты к празднику 24 августа. Заявку можно подать в отделение лично. Узнавайте также, какую важную финпомощь украинцам продлили до июля.

выплаты финансовая помощь благотворительность война в Украине денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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