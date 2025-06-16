Виплати для вразливих українців — хто і де отримає 1 тис. доларів у червні

Допомога в 1 тис. доларів — як українцям отримати виплати
У червні 2025 року у трьох українських областях для громадян доступні два види грошової допомоги. Зокрема, можна оформити допомогу з ремонту житла та фінансову підтримку на ведення сільського господарства в рамках проєкту, що реалізовує благодійний фонд "Янголи спасіння".
Про це інформує пресслужба фонду у Telegram-каналі.
Хто і де зможе отримати допомогу від БФ "Янголи спасіння"
Як зазначають у фонді, йдеться про проєкт підтримки населення, що втілюють спільно з Гуманітарним фондом для України. Програма охопить визначені райони в трьох регіонах
- Сумському;
- Чернігівському;
- Миколаївському.
Передбачається надання допомоги таким категоріям громадян:
- переселенцям з окупованих територій чи зон, де тривають активні бойові дії;
- родинам, у яких через російську агресію пошкодилося житло;
- домогосподарствам, які втратили годувальника через бойові дії.
В рамках проєкту громадяни зможуть розраховувати на види допомоги:
- виплати на ведення сільськогосподарської діяльності;
- виконання середнього та капітального ремонту будинків та квартир;
- психологічна допомога;
- юридична допомога.
На ведення сільського господарства передбачена допомога у сумі 1 тис. доларів. Виплати є цільовими, тому дозволяється витратити на придбання матеріалів для аграрної діяльності. А саме:
- на купівлю добрив;
- на придбання насіннєвого матеріалу;
- на сільськогосподарські інструменти (мотоблоки та теплиці).
Як подати заявку на отримання допомоги від фонду
Для того, щоб отримати грошову допомогу на сільськогосподарську діяльність, необхідно внести персональну інформацію, заповнивши онлайн-анкету.
Для оформлення допомоги на ремонт житла необхідно також заповнити онлайн-форму.
Всі деталі щодо реалізації відповідного проєкту можна дізнатися на гарячій лінії: 0 800 334 620.
Раніше ми розповідали, що переселенцям у Полтавській області доступні виплати від БФ "Карітас.Полтава". Кошти надають на покриття витрат на оренду житла.
Також повідомлялося про реєстрацію у проєкті на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future. Організатори відберуть десять учасників та нададуть 7 тис. євро для втілення бізнес-ідей.
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