Виплати для вразливих українців — хто і де отримає 1 тис. доларів у червні

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року у трьох українських областях для громадян доступні два види грошової допомоги. Зокрема, можна оформити допомогу з ремонту житла та фінансову підтримку на ведення сільського господарства в рамках проєкту, що реалізовує благодійний фонд "Янголи спасіння".

Про це інформує пресслужба фонду у Telegram-каналі.

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Як зазначають у фонді, йдеться про проєкт підтримки населення, що втілюють спільно з Гуманітарним фондом для України. Програма охопить визначені райони в трьох регіонах

Сумському;

Чернігівському;

Миколаївському.

Передбачається надання допомоги таким категоріям громадян:

переселенцям з окупованих територій чи зон, де тривають активні бойові дії;

родинам, у яких через російську агресію пошкодилося житло;

домогосподарствам, які втратили годувальника через бойові дії.

В рамках проєкту громадяни зможуть розраховувати на види допомоги:

виплати на ведення сільськогосподарської діяльності;

виконання середнього та капітального ремонту будинків та квартир;

психологічна допомога;

юридична допомога.

На ведення сільського господарства передбачена допомога у сумі 1 тис. доларів. Виплати є цільовими, тому дозволяється витратити на придбання матеріалів для аграрної діяльності. А саме:

на купівлю добрив;

на придбання насіннєвого матеріалу;

на сільськогосподарські інструменти (мотоблоки та теплиці).

Як подати заявку на отримання допомоги від фонду

Для того, щоб отримати грошову допомогу на сільськогосподарську діяльність, необхідно внести персональну інформацію, заповнивши онлайн-анкету.

Для оформлення допомоги на ремонт житла необхідно також заповнити онлайн-форму.

Всі деталі щодо реалізації відповідного проєкту можна дізнатися на гарячій лінії: 0 800 334 620.

Деталі програми. Джерело: БФ Янголи спасіння

Раніше ми розповідали, що переселенцям у Полтавській області доступні виплати від БФ "Карітас.Полтава". Кошти надають на покриття витрат на оренду житла.

Також повідомлялося про реєстрацію у проєкті на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future. Організатори відберуть десять учасників та нададуть 7 тис. євро для втілення бізнес-ідей.