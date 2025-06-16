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Головна Фінанси Допомога в 1 тис. доларів — як українцям отримати виплати

Допомога в 1 тис. доларів — як українцям отримати виплати

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Дата публікації: 16 червня 2025 13:00
Виплати для вразливих українців — хто і де отримає 1 тис. доларів у червні
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Хто і де зможе отримати допомогу від БФ "Янголи спасіння" Як подати заявку на отримання допомоги від фонду

У червні 2025 року у трьох українських областях для громадян доступні два види грошової допомоги. Зокрема, можна оформити допомогу з ремонту житла та фінансову підтримку на ведення сільського господарства в рамках проєкту, що реалізовує благодійний фонд "Янголи спасіння". 

Про це інформує пресслужба фонду у Telegram-каналі.

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Хто і де зможе отримати допомогу від БФ "Янголи спасіння" 

Як зазначають у фонді, йдеться про проєкт підтримки населення, що втілюють спільно з Гуманітарним фондом для України. Програма охопить визначені райони в трьох регіонах  

  • Сумському;
  • Чернігівському;
  • Миколаївському.

Передбачається надання допомоги таким категоріям громадян:

  • переселенцям з окупованих територій чи зон, де тривають активні бойові дії;
  • родинам, у яких через російську агресію пошкодилося житло;
  • домогосподарствам, які втратили годувальника через бойові дії.

В рамках проєкту громадяни зможуть розраховувати на види допомоги:

  • виплати на ведення сільськогосподарської діяльності;
  • виконання середнього та капітального ремонту будинків та квартир;
  • психологічна допомога;
  • юридична допомога.

На ведення сільського господарства передбачена допомога у сумі 1 тис. доларів. Виплати є цільовими, тому дозволяється витратити на придбання матеріалів для аграрної діяльності. А саме:

  • на купівлю добрив;
  • на придбання насіннєвого матеріалу;
  • на сільськогосподарські інструменти (мотоблоки та теплиці).

Як подати заявку на отримання допомоги від фонду

Для того, щоб отримати грошову допомогу на сільськогосподарську діяльність, необхідно внести персональну інформацію, заповнивши онлайн-анкету

Для оформлення допомоги на ремонт житла необхідно також заповнити онлайн-форму.  

Всі деталі щодо реалізації відповідного проєкту можна дізнатися на гарячій лінії: 0 800 334 620.

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Деталі програми. Джерело: БФ Янголи спасіння

Раніше ми розповідали, що переселенцям у Полтавській області доступні виплати від БФ "Карітас.Полтава". Кошти надають на покриття витрат на оренду житла.  

Також повідомлялося про реєстрацію у проєкті на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future. Організатори відберуть десять учасників та нададуть 7 тис. євро для втілення бізнес-ідей. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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