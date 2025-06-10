ВПП ООН продовжила виплати українським пенсіонерам — що про це відомо

Пенсіонерка тримає кота. Фото: УНІАН

Організація Об'єднаних Націй з перших днів повномасштабної війни між Україною та РФ намагається фінансово підтримувати українців. Так, 10 червня 2025 стало відомо, що Всесвітня продовольча програма (ВПП ООН) та Міністерство соціальної політики до кінця липня продовжили додаткові виплати для пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Відповідну заяву опублікували на сторінці ВПП ООН у соціальній мережі Facebook.

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На грошову допомогу від ООН можуть розраховувати:

пенсіонери;

українці без права на пенсію;

люди з інвалідністю з дитинства;

діти з інвалідністю.

Громадянам, які відповідають умовам програми, компенсують різницю між соціальною виплатою, на яку вони мають право, та 3 250 гривень. Наприклад, якщо людині держава нараховує 2,5 тис. грн соцвиплати, то розмір додаткової допомоги від ВПП ООН становитиме 750 гривень.

Програма поширюватиметься на дев'ять областей:

Чернігівську;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Харківську;

Херсонську;

Луганську;

Миколаївську;

Запорізьку;

Сумську.

Як отримати доплати

Від українців не вимагають подавати нові заяви чи проходити реєстрацію — допомогу виплачували автоматично. Гроші можна буде отримати так само як пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту).

Важлива умова — люди не повинні користуватися фіндопомогою на проживання для ВПО. Також їм не можна отримувати допомогу від інших міжнародних організацій, допоки їм надає гроші ВПП ООН.

Нагадаємо, що, крім доплат від ООН, українським пенсіонерам нараховують вікові надбавки. Максимальна сума таких надбавок у 2025 році — 570 грн. Дізнавайтесь також про нововведення для ВПО щодо пенсійних виплат.