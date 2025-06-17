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Гроші від UNHCR Ukraine — кому гарантують виплату 11 тис. грн

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Дата публікації: 17 червня 2025 13:00
Виплати від UNHCR — де стартувала реєстрація на допомогу у червні
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Кому доступна грошова допомога від UNHCR Ukraine Як зареєструватися у програмі допомоги

UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, відкрило реєстрацію на фінансову підтримку в одній з територіальних громад у Сумській області. Такою можливістю можуть скористатися вразливі категорії громадян.

Про це анонсували представники організації у Telegram.

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Кому доступна грошова допомога від UNHCR Ukraine

Як повідомляють організатори, подати заявки на грошову допомогу від UNHCR Ukraine можуть жителі Лебединської громади. 

Йдеться про розмір допомоги у 3,6 тис. грн на тримісячний період. Така сума ґрунтується на розмірі мінімального споживчого кошика. Кожному в родині передбачена виплата майже 11 тис. грн.

Гроші доступні вразливим категоріям громадянам, які залишали свої домівки через агресію РФ. А саме:

  • особам, які виїздили за останні шість місяців, або ж повернулись додому після виїзду, яким не виплачувалась відповідна допомога останні три місяці;
  • біженцям, які прибули на колишнє місце проживання після вимушеного виїзду за кордон, й також не мали подібних виплат три попередні місяці.

Допомога доступна тільки тим, у кого є документальне підтвердження низьких доходів, коли не перевищують суму у 5,4 тис. грн на кожну людину в родині. 

У пріоритеті будуть громадяни, які мають такі життєві обставини:

  • у родині є тільки батько, матір чи опікун з неповнолітніми дітьми чи особами похилого віку (вище 55 років);
  • у домогосподарстві тільки є люди похилого віку та неповнолітні діти;
  • у родині є люди, які мають тяжкі хвороби чи групу інвалідності.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Запис у чергу на 18 червня 2025 року для мешканців Лебединської громади на надання допомоги відбуватиметься за номером телефону: 063 182 68 38.

З цим же номером можна також уточнити номер у черзі. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00.

Нагадаємо, у червні 2025 року відкрито реєстрацію на грошову допомогу 10,8 тис. грн. Реалізація програми стала можлива за фінпідтримки Британії.  

Також повідомлялося про можливість оформлення виплати за проєктом від УВКБ ООН. Зокрема, заявки цього місяця зможуть подати жителі Запоріжжя.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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