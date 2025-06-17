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Головна Фінанси Грошова допомога — кому влітку Карітас виплачуватиме гроші

Грошова допомога — кому влітку Карітас виплачуватиме гроші

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Дата публікації: 17 червня 2025 18:05
Виплати влітку 2025 року — хто надасть фінансову допомогу деяким українцям
Дві купюри по 500 грн. Фото: УНІАН
Ключові моменти Детальніше про програму підтримки українців Як отримати виплати Що ще варто знати

У червні 2025 року частина українців зможе отримати нову фінансову допомогу. Гроші населенню надаватиме мжнародний благодійний фонд Карітас-Житомир.

Про це йдеться на сторінці фонду у соціальній мережі Facebook.

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Детальніше про програму підтримки українців

Відомо, що в рамках проєкту SUN українці зможуть отримати гроші на:

  • Працевлаштування: програма "Гроші за роботу" (CfW)/"Гроші за працевлаштування" (CfJ);
  • Професійну освіту та перекваліфікацію — для навчання та здобуття нової професії або ж підвищення кваліфікації завдяки грантам на навчання;
  • Підтримку мікробізнесу — виплата стартових грантів для розвитку малого бізнесу або сільськогосподарської діяльності.

Як отримати виплати

Проєкт реалізується в п’яти школах на території Житомирської області. Реєстрація відбувається у:

  • ліцеї №4;
  • ліцеї №24;
  • Левківському ліцеї;
  • Тетерівському ліцеї;
  • Троковицькому ліцеї.

Що ще варто знати 

UNHCR Ukraine, яка представляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, надасть фінансову підтримку українцям із вразливих категорій у Сумській області. Виплати будуть доступними для жителів Лебединської громади.

Відомо, що їм виплачуватимуть по 3,6 тис. грн три місяці поспіль. Гроші доступні вразливим категоріям громадянам, які залишали свої домівки через агресію РФ.

Раніше у ПФУ попередили, що зараз недоступна онлайн реєстрація на виплати до 24 серпня. Заявку можна подати у відділення особисто.  Дізнавайтесь також, яку важливу фіндопомогу українцям продовжили до липня.

виплати фінансова допомога благодійність війна в Україні грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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