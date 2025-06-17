Виплати влітку 2025 року — хто надасть фінансову допомогу деяким українцям

Дві купюри по 500 грн. Фото: УНІАН

У червні 2025 року частина українців зможе отримати нову фінансову допомогу. Гроші населенню надаватиме мжнародний благодійний фонд Карітас-Житомир.

Про це йдеться на сторінці фонду у соціальній мережі Facebook.

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Детальніше про програму підтримки українців

Відомо, що в рамках проєкту SUN українці зможуть отримати гроші на:

Працевлаштування: програма "Гроші за роботу" (CfW)/"Гроші за працевлаштування" (CfJ);

Професійну освіту та перекваліфікацію — для навчання та здобуття нової професії або ж підвищення кваліфікації завдяки грантам на навчання;

Підтримку мікробізнесу — виплата стартових грантів для розвитку малого бізнесу або сільськогосподарської діяльності.

Як отримати виплати

Проєкт реалізується в п’яти школах на території Житомирської області. Реєстрація відбувається у:

ліцеї №4;

ліцеї №24;

Левківському ліцеї;

Тетерівському ліцеї;

Троковицькому ліцеї.

Що ще варто знати

UNHCR Ukraine, яка представляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, надасть фінансову підтримку українцям із вразливих категорій у Сумській області. Виплати будуть доступними для жителів Лебединської громади.

Відомо, що їм виплачуватимуть по 3,6 тис. грн три місяці поспіль. Гроші доступні вразливим категоріям громадянам, які залишали свої домівки через агресію РФ.

Раніше у ПФУ попередили, що зараз недоступна онлайн реєстрація на виплати до 24 серпня. Заявку можна подати у відділення особисто. Дізнавайтесь також, яку важливу фіндопомогу українцям продовжили до липня.