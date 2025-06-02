Виплати до 24 серпня — з якими проблемами зіткнулись УБД

Гроші та гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни, які мають право на одноразову грошову допомогу, присвячену Дню Незалежності-2025, зіткнулися з труднощами під час подачі заявок. Йдеться про можливість дистанційної реєстрації на виплати.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Проблеми з подачею заявки на "виплати до 24 серпня"

Так, в одному з коментарів учасник бойових дій поскаржився на неможливість подати заявку через особистий кабінет Пенсійного фонду.

"Намагався сьогодні 29.05.2025р., подати заявку через кабінет Пенсійного фонду України щодо чергової виплати до 24 серпня для учасників бойових дій, але система щось скинула завантаження документів і видала саме так: "Увага! Заборонено подавати звернення "Заява про призначення разової грошової допомоги до 24 серпня 2024 р" після 31.10.2024", — йдеться у зверненні.

Громадянин розповів, що минулого року пройшов успішно відповідну процедуру подачі заявки та документів через ПФУ, однак цього року виникли проблеми.

У Пенсійному фонді визнали, що нині немає змоги подати заявку через портал ПФУ у зв'язку з технічними проблемами, однак тільки-но виникне відповідна можливість — повідомлять про це офіційно.

"Зараз відповідне програмне забезпечення допрацьовується. Тільки-но відкриється така опція, одразу тут, на інформаційній сторінці, буде оприлюднено відповідне повідомлення", — йдеться у відповіді.



Водночас, у заявників є можливість завітати до Пенсійного фонду, де можна особисто подати заявку.

Скриншот. Джерело: ПФУ

Хто має право на виплати до Дня Незалежності

Зокрема, на одноразову грошову допомогу до 24 серпня мають право учасники бойових дій, особи з інвалідністю першої — третьої груп, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, рідні загиблих захисників.

Розміри допомоги цьогоріч наступні:

для учасників бойових дій — 1 тис. гривень;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи — 3,1 тис. гривень;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни другої групи — 2,9 тис. гривень;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи — 2,7 тис. гривень;

для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3,1 тис. гривень;

для рідних загиблих чи померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружувалися повторно — 650 гривень.

Особи, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не проходять службу/не працюють, повинні особисто звернутися за фіндопомогою до ПФУ.

Загалом заяви прийматимуть до 1 серпня, а в деяких випадках — до 1 жовтня 2025 року.

Раніше ми писали, що внутрішні переселенці в Одесі та області можуть оформити грошову допомогу на пів року. Виплати доступні для тих, кому потрібне орендоване житло.

Також повідомляли, що в одному з регіонів громадянам доступні виплати від УВКБ ООН. В рамках відповідної програми можна отримати 3,6 тис. грн упродовж трьох місяців.