Отпуска в 2025 году — что нужно знать о денежных компенсациях

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинские работники могут претендовать на денежную компенсацию вместо отпусков. Известно, кто именно сможет получить деньги за неиспользованный отдых и какие особенности расчета в 2025 году.

Это прописано в статье 83 Кодекса законов о труде Украины

(КЗоТ).

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Право на компенсации вместо отпусков

Согласно статье, работники имеют право на денежные компенсации вместо ежегодного отпуска (основного и дополнительного) без увольнения в следующих случаях:

в случае использования в течение года не менее 24 календарных дней ежегодного отпуска (основной/дополнительный);

в случае личной инициативы получить деньги вместо отпуска, работодатель принудить к этому не может;

работнику есть не менее 18 лет.

Речь идет о предоставлении денежных компенсаций за ежегодные, а не другие, в частности социальные отпуска. Таким образом, деньги смогут получить работники исключительно с удлиненной продолжительностью ежегодного основного отпуска или наличия дополнительного. Поэтому те граждане, которые имеют стандартной продолжительности отпуск (в 24 календарных дня), смогут получить компенсацию только в случае увольнения.

В частности, удлиненные отпуска предусмотрены для:

педагогических, научных и научно-педагогических работников — 56 дней;

лиц с инвалидностью третьей группы — 26 дней;

лиц в возрасте до 18 лет — 31 день;

работников за вредную и тяжелую работу — дополнительный ежегодный отпуск до 35 дней;

работников, имеющих особый характер труда, в частности, за ненормированный рабочий день — до семи дней;

госслужащих — 30 дней;

дополнительные отпуска для аттестованных прокуроров, судей, должностных лиц органов местного самоуправления по правилам спецзаконов.

Размеры компенсаций за неиспользованный отпуск

По правилам, средняя зарплата для компенсации за неиспользованный отпуск исчисляется, исходя из выплат за последние 12 календарных месяцев перед датой выплаты компенсации за неиспользованный отдых.

В качестве примера, если преподаватель имел ежегодный отпуск в 56 календарных дней, то он может отдохнуть 24 дня, а за остальные попросить компенсацию. Такая практика распространена среди работников приемных комиссий заведений высшего образования, которые вынуждены работать летом. В случае увольнения преподавателя он может получить компенсацию за 56 дней. Однако будет иметь право получить деньги, если отработал не менее десяти месяцев.

Отпуска в период военного положения также подлежат компенсации. Однако работодатель может ограничить предоставление работнику отпуска 24 днями.

Напомним, трудоустроенные лица с инвалидностью имеют право на

особые правила работы и компенсации за неиспользованный отдых. Известно, в каких случаях предоставляют средства в 2025 году.

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