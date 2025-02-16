Как заработать на металлоломе в Украине в 2025 году: актуальные цены и обзор рынка

Производство металла. Фото: weforum.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача чермета в переработку позволяет получить дополнительный доход за ненужные металлические изделия. Рейсайклинг способствует сохранению природных ресурсов и уменьшению загрязнения окружающей среды. Это также помогает уменьшить объемы мусора на свалках, поскольку металл долго разлагается.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 16 февраля 2025 года.

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Группа "Метинвест" по итогам 2024 года увеличила объемы производства стали на 4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,099 млн тонн. Выплавка чугуна за год выросла на 3% в годовом исчислении и составила 1,82 млн тонн.

Однако в IV квартале объемы производства стали сократился на 14% по сравнению с III кварталом — до 489 тыс. тонн, а выплавка чугуна уменьшилась на 6% квартал к кварталу, составив 452 тыс. тонн.

Снижение объемов производства чугуна в последнем квартале связано с проведением планового ремонта доменной печи №9 на металлургическом комбинате "Каметсталь" в октябре. Более значительное сокращение выпуска стали обусловлено изменением структуры заказов — приоритет отдали товарному чугуну вместо готовой продукции.

Производство товарной металлопродукции за год снизилось на 3% и составило 3,02 млн тонн. В IV квартале падение составило также 3%, достигнув 716 тыс. тонн.

В частности, выпуск проката в 2024 году сократился на 6%, составив 2,16 млн тонн, а в IV квартале — на 2%, до 481 тыс. тонн. Компания связывает это снижение с неблагоприятной ситуацией на европейском рынке, особенно в сегменте плоского проката. В то же время выпуск оцинкованного и длинномерного проката показал рост.

Общий объем производства железорудного концентрата в 2024 году достиг 15,73 млн тонн, что на 42% превышает показатель предыдущего года. Выпуск товарной железорудной продукции вырос на 58%, составив 14,83 млн тонн. Из этого объема 8,8 млн тонн пришлось на концентрат (+116,3% г/г), а 6,02 млн тонн — на окатку (+14% г/г).

Цены на чермет в Украине в феврале 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 16 февраля, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 5,5 грн.

В пунктах приема вторсырья цены на цветные металлы значительно превышают стоимость черных металлов. Например, стоимость меди в Украине стабильно растет, что делает ее сдачу особенно выгодной.

Цены на алюминий, хотя и ниже меди, все равно остаются привлекательными для тех, кто сдает его на переработку. Сдача металлов является выгодной и полезной для окружающей среды.