Как заработать на металлоломе в Украине в 2025 году: актуальные цены и обзор рынка

Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале
Сдача чермета в переработку позволяет получить дополнительный доход за ненужные металлические изделия. Рейсайклинг способствует сохранению природных ресурсов и уменьшению загрязнения окружающей среды. Это также помогает уменьшить объемы мусора на свалках, поскольку металл долго разлагается.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 16 февраля 2025 года.
Какова ситуация с металлургией в Украине
Группа "Метинвест" по итогам 2024 года увеличила объемы производства стали на 4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,099 млн тонн. Выплавка чугуна за год выросла на 3% в годовом исчислении и составила 1,82 млн тонн.
Однако в IV квартале объемы производства стали сократился на 14% по сравнению с III кварталом — до 489 тыс. тонн, а выплавка чугуна уменьшилась на 6% квартал к кварталу, составив 452 тыс. тонн.
Снижение объемов производства чугуна в последнем квартале связано с проведением планового ремонта доменной печи №9 на металлургическом комбинате "Каметсталь" в октябре. Более значительное сокращение выпуска стали обусловлено изменением структуры заказов — приоритет отдали товарному чугуну вместо готовой продукции.
Производство товарной металлопродукции за год снизилось на 3% и составило 3,02 млн тонн. В IV квартале падение составило также 3%, достигнув 716 тыс. тонн.
В частности, выпуск проката в 2024 году сократился на 6%, составив 2,16 млн тонн, а в IV квартале — на 2%, до 481 тыс. тонн. Компания связывает это снижение с неблагоприятной ситуацией на европейском рынке, особенно в сегменте плоского проката. В то же время выпуск оцинкованного и длинномерного проката показал рост.
Общий объем производства железорудного концентрата в 2024 году достиг 15,73 млн тонн, что на 42% превышает показатель предыдущего года. Выпуск товарной железорудной продукции вырос на 58%, составив 14,83 млн тонн. Из этого объема 8,8 млн тонн пришлось на концентрат (+116,3% г/г), а 6,02 млн тонн — на окатку (+14% г/г).
Цены на чермет в Украине в феврале 2025 года
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 16 февраля, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:
- Киевская область — от 5 грн до 6,5 грн;
- Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Днепропетровская область — от 4,5 грн до 7 грн;
- Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;
- Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;
- Волынская область — от 4 грн до 6 грн;
- Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;
- Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Львовская область — от 4 грн до 6 грн;
- Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Одесская область — от 5,5 грн до 6,5 грн;
- Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Сумская область — от 4 до 5 грн;
- Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Харьковская область — от 5 грн до 7 грн;
- Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;
- Черкасская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;
- Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Черниговская область — от 4 грн до 5,5 грн.
В пунктах приема вторсырья цены на цветные металлы значительно превышают стоимость черных металлов. Например, стоимость меди в Украине стабильно растет, что делает ее сдачу особенно выгодной.
Цены на алюминий, хотя и ниже меди, все равно остаются привлекательными для тех, кто сдает его на переработку. Сдача металлов является выгодной и полезной для окружающей среды.
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