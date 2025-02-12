Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 12 лютого 2025 року: як заробити гроші

Виробництво металу. Фото: ft.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здача міді — це не лише спосіб заробити, а й можливість зробити внесок в екологію. При цьому ціни на мідь наразі стабільно високі, оскільки цей метал потрібний у промисловості, будівництві та виготовленні електроніки. До того ж на пунктах приймання можна здати навіть старі та непотрібні мідні вироби.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 12 лютого.

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США вводять 25-відсоткове мито на весь імпорт сталі та алюмінію без винятків із 12 березня поточного року. Згідно з прокламацією, опублікованою на сайті Білого дому, тимчасове звільнення України від тарифів принесло більше вигоди виробникам з ЄС, ніж українській металургії. З 2021 року частка українського імпорту в США залишається на рівні 0,5%, тоді як імпорт із ЄС зріс із 11,2% до 14,8%.

При цьому Україна активно взаємодіє зі США для пошуку оптимального рішення щодо тарифів на метал. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко. Вона наголосила, що влада докладала всіх зусиль, щоб українська сталь не підпадала під 25-відсоткові тарифи.

У 2023 році 57,9% українського експорту в США складала металургійна продукція — 503,3 млн доларів із загального обсягу 869,1 млн доларів. Основними експортними позиціями стали чавун (363,4 млн доларів, 940 тис. т), труби (112,9 млн доларів, 92 тис. т), прутки (15,2 млн доларів, 3,3 тис. т), дріт (4 млн доларів, 3,9 тис. т) і металоконструкції (1,3 млн доларів).

При цьому, як пояснила Свириденко, у прокламації Трампа зазначено, що частка української сталі в загальному імпорті США мінімальна і не має суттєвого впливу на американських виробників.

Ціни на мідь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг міді станом на 7 лютого 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 250 до 305 грн;

Вінницька область — від 250 до 310 грн;

Волинська область — від 250 до 310 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 310 грн;

Житомирська область — від 259 до 300 грн;

Закарпатська область — від 250 до 320 грн;

Запорізька область — від 240 до 330 грн;

Івано-Франківська область — від 250 до 310 грн;

Кіровоградська область — від 250 до 295 грн;

Львівська область — від 245 до 310 грн;

Миколаївська область — від 250 до 300 грн;

Одеська область — від 260 до 320 грн;

Полтавська область — від 255 до 300 грн;

Рівненська область — від 250 до 295 грн;

Сумська область — від 250 до 305 грн;

Тернопільська область — від 250 до 290 грн;

Харківська область — від 250 до 330 грн;

Хмельницька область — від 255 до 320 грн;

Черкаська область — від 250 до 295 грн;

Чернівецька область — від 250 до 280 грн;

Чернігівська область — від 250 до 290 грн.

У пунктах приймання металобрухту можна здати не лише мідь, а й інші кольорові метали. Наприклад, алюміній коштує дешевше за мідь, але знайти цей метал можна майже всюди.

Золоті вироби приймають переважно в ломбардах. Це дорогоцінний метал, традиційно розглядається як надійний актив для інвестування, оскільки його ціна стабільно зростає.