Соцвыплаты в 2025 году — куда денутся деньги на пенсию в случае банкротства банка

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Все украинские вкладчики должны четко понимать, что практически любой банк в стране может обанкротиться. Но если государство в условиях военного положения гарантирует гражданам возврат банковских вкладов, то что делать людям, которые получали в банке государственные выплаты?

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, стоит ли украинцам надеяться на возобновление выплат пенсий, стипендий и другой госпомощи, если их банк обанкротился.

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Как отметили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), если случится так, что банк обанкротится, все государственные выплаты, среди которых пенсии и стипендии, точно сохранятся. Также под защитой государства находятся средства:

на социальных счетах;

для начисления пенсий, стипендий;

для выплат при рождении ребенка;

для помощи по уходу за ребенком и другие.

"Все деньги, которые поступают гражданам от государства на социальные счета, гарантированно возвращаются в случае банкротства банка", — говорится в сообщении.

Как происходит компенсация

Граждане получат деньги и проценты, но в пределах определенной суммы. В Фонде объясняют, что поскольку в Украине введено военное положение, вклады в украинских банках должны возмещаться полностью.

Через три месяца после отмены или прекращения военного положения граждане, в случае банкротства финансового учреждения, через которое им начисляли госвыплаты, смогут получить максимальную сумму в 600 тыс. грн. Размер компенсации не изменится, даже если вы держали в банке гораздо больший вклад.

"Если вы получаете пенсию, стипендию или любую другую социальную помощь на банковскую карточку, эти средства защищены так же, как депозитные сбережения. В случае проблем с банком Фонд гарантирования вкладов берет на себя обязательства вернуть деньги вкладчикам", — пояснили в ФГВФЛ.

При этом важно знать, что право на компенсацию имеют только те, кто получает выплаты через банки-члены Фонда.

Напомним, что в 2024 году все больше украинцев признавали себя банкротами. Так, в октябре количество открытых дел превысило показатель за весь 2023 год.

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