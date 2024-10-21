Банкрутство в Україні — кількість судових справ зросло удвічі під час війни

Порожній гаманець. Фото: Unsplush

В Україні підвищується рівень банкрутств серед населення під час війни. Лише за останні чотири місяці число відповідних справ зросло фактично удвічі.

Про це свідчать дані порталу "Опендатабот".

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Зростання кількості людей-банкрутів в Україні

Зазначається, що станом на жовтень поточного року налічується 651 відкрита справа. Кількість перевищує показник за весь попередній рік, коли було 575 справ.

Аналітики повідомляють, що у 2019 році налічувалося тільки 22 справи. Кількість особливо зросла у 2023 році, одразу до 575. У 2024-му негативна тенденція продовжилась.

Джерело: Опендатабот

Вікова група банкрутів — від 25 до 45 років. Тобто йдеться про найактивнішу частину населення, на неї припадає частка у 64%. Частка тих, кому за 45 років — 28,7%, частка молоді до 25 років — тільки 7,2%.

Джерело: Опендатабот

Показник говорить про те, що економічні труднощі спіткали людей працездатного віку, які, ймовірно, стикаються з фінансовими викликами, що пов'язані з виплатами кредитів, іпотек, чи втратами доходів. Невелика перевага спостерігається з-поміж жінок (частка — 51%), чоловіків-банкрутів дещо менше (48%).

Лідирує серед регіонів Київ та область — 95 справ (частка 15%) від загальної кількості. Далі йде Київщина (58 справ, 9%) та Дніпропетровщина із 53 справами (8%).

Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Нагадаємо, держфінустанова "Ощадбанк" оновила правила однієї з програм кредитування, послабивши вимоги до позичальників. Це стало можливо завдяки отриманню чергового траншу від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Раніше ми писали, що українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд гривень. Це на 5,23 млрд гривень більше порівняно з початком року.