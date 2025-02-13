В Україні можуть пом'якшити ліміти на перекази — коли це станеться

Людина зі смартфоном у руках. Фото: Unsplashh

В Україні можуть скасувати ліміти на перекази з картки на картку у розмірі 150 тис. грн. Національний банк на це погодиться, якщо українські банки погодяться виконати одну вимогу.

Про це сказав в інтерв'ю виданню Forbes голова НБУ Андрій Пишний.

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Як пояснив глава держрегулятора, обмеження на грошові перекази, які запрацювали з 1 лютого, можна скасувати навесні. Але тоді банки мають продемонструвати, що готові самостійно виявляти ризикових клієнтів.

"Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 тис. грн для карткових переказів", — сказав він.

Він зазначив, що запроваджені обмеження з боку банків є тимчасовими, вони повністю не розв'яжуть проблему з дропами. Побороти це явище можна лише комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів, на ухвалення якого розраховує Нацбанк. Але фінансові установи також мають працювати над удосконаленням своїх внутрішніх систем контролю та використовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі "знай свого клієнта".

"Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію", — підкреслив Андрій Пишний.

Ліміти на банківські перекази — що відомо

З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю українських банків, в рамках якого фінустанови домовилися поділяти своїх клієнтів на категорії залежно від ступеня ризику та наявності підтверджених джерел доходу. Відтоді були встановлені ліміти на перекази:

для високоризикових клієнтів — 50 000 грн на місяць;

для клієнтів із середнім і низьким ризиком — 150 000 грн на місяць.

До всього клієнти банків, які не зможуть надати офіційні довідки щодо своїх доходів, не зможуть розраховувати на відкриття більш як трьох рахунків в одній валюті.

Нагадаємо, що у фінансовому секторі країни віднедавна працює система СЕП-4.1, завдяки якій грошові перекази з картки на картку відбуваються за долі секунди. До останньої версії системи вже приєдналися найбільші банки.

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