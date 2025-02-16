Соцвиплати у 2025 році — куди подінуться гроші на пенсію у разі банкрутства банку

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Усі українські вкладники мають чітко розуміти, що практично будь-який банк в країні може збанкрутувати. Та якщо держава в умовах воєнного стану гарантує громадянам повернення банківських вкладів, то що робити людям, які отримували через банк державні виплати?

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, чи варто українцям сподіватися на відновлення виплат пенсій, стипендій та іншої держдопомоги, якщо їхній банк збанкрутував.

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Як зауважили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), якщо станеться так, що банк збанкрутує, усі державні виплати, серед яких пенсії та стипендії, точно збережуться. Також під захистом держави перебувають кошти:

на соціальних рахунках;

для нарахування пенсій, стипендій;

для виплат при народженні дитини;

для допомоги з догляду за дитиною та інші.

"Всі гроші, які надходять громадянам від держави на соціальні рахунки, гарантовано повертаються у разі банкрутства банку", — йдеться у повідомленні.

Як відбувається компенсація

Громадяни отримають гроші та відсотки, але в межах визначеної суми. У Фонді пояснюють, що, оскільки в Україні запроваджено воєнний стан, вклади в українських банках повинні відшкодовуватися повністю.

За три місяці після скасування або припинення воєнного стану громадяни у разі банкрутства фінансової установи, через яку їм нараховували держвиплати, зможуть отримати максимальну суму у 600 тис. грн. Розмір компенсації не зміниться, навіть якщо ви тримали в банку набагато більший вклад.

"Якщо ви отримуєте пенсію, стипендію чи будь-яку іншу соціальну допомогу на банківську картку, ці кошти захищені так само, як депозитні заощадження. У разі проблем із банком Фонд гарантування вкладів бере на себе зобов’язання повернути гроші вкладникам", – пояснили у ФГВФО.

При цьому важливо знати, що право на компенсацію мають лише ті, хто отримує виплати через банки-члени Фонду.

Нагадаємо, що у 2024 році усе більше українців визнавали себе банкрутами. Так, у жовтні кількість відкритих справ перевищила показник за увесь 2023 рік.

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