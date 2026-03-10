Война в Иране и цены на продукты — что может подорожать для украинцев

Люди на рынке покупают овощи, деньги, и женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Война в Иране может нарушить цены на продукты в Украине. Так, для населения, скорее всего, перепишут стоимость тепличных и импортных овощей.

Об этом журналистам Delo.ua сказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, передает Новини.LIVE.

Как война в Иране влияет на цены в Украине

Военные действия хоть и происходит далеко от Украины, но все же влияют на формирование цен на продукты питания по следующим причинам:

война США и Израиля против Ирана провоцирует подорожание нефти и, соответственно, топлива;

боевые действия угрожают безопасности морских маршрутов, следовательно доставка товаров задерживаются, а цены на страхование растут.

К этому всему добавляются и внутренние факторы:

резкий скачок розничных цен на топливо в Украине;

рост курса доллара.

То есть логистические расходы и стоимость импортных компонентов растут, что приводит к подорожанию других составляющих в цепочке поставок (семена, удобрения, упаковка, оборудование). Эти компоненты являются критически важными даже для производителей в Украине.

Что подорожает для украинцев

По мнению Максима Гопки, вскоре потребители могут увидеть новые цены на импортные и тепличные овощи. Подорожание в этой категории может быть самым ощутимым для кошельков населения.

"Быстрее и ощутимее всего рост цен коснется импортных и тепличных овощей и фруктов (например, помидоров и огурцов, более 80% которых импортируется из Турции)", — объяснил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса.

По его словам, запасы этих товаров быстро исчерпываются, поэтому любое подорожание логистики, страхования или колебания валюты бьет по ценам.Для этих продуктов валютный и топливный факторы действуют одновременно, поэтому реакция на любые экономические изменения является мгновенной.

