Приватизация ПриватБанка и Ощадбанка: в НБУ рассказали о перспективах

Люди возле Ощадбанка, фасад ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк в будущем могут перейти в частную собственность. Такую возможность не исключают в Национальном банке Украины. Впрочем, окончательного решения пока нет — сначала власти должны определиться со стратегией развития всего государственного банковского сектора.

Об этом заявил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Новини.LIVE.

По словам главы Нацбанка, приватизация крупнейших государственных банков является вполне реальным сценарием, ведь потенциальные инвесторы уже проявляют интерес.

"Приват — почему бы и нет? Ощад — почему бы и нет? У каждого госбанка есть те или иные наработки, договоренности, уровень заинтересованности со стороны инвесторов. Где-то ЕБРР, где-то IFC, где-то другие инвесторы", — заявил Пышный.

В то же время он подчеркивает, что судьбу госбанков следует решать только тогда, когда будет разработан общий план для всей отрасли.

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В рамках новой стратегии развития государственного банковского сектора планируется определить:

какие задачи должны выполнять государственные банки;

в каких сферах они должны работать;

какими должны быть показатели их эффективности;

целесообразно ли в будущем сокращать долю государства в банковской системе;

как эти процессы связаны с развитием фондового рынка Украины.

По словам Пышного, стратегию планируется подготовить до конца июня, после чего она будет вынесена на обсуждение.

При этом регулятор не является разработчиком документа, а выступает лишь в качестве участника дискуссии. Окончательные решения будут приниматься на государственном уровне.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк изменил правила в отношении карт, срок действия которых истек еще в 2022 году. Действие некоторых карт автоматически продлили до конца 2026 года, но другие карты уже могут быть заблокированы. Поэтому часть клиентов ждут в отделениях для перевыпуска пластиковых карт.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым клиентам ПриватБанка необходимо обновить данные в течение 30 дней, иначе счета могут быть временно заблокированы. Процедура касается проверки актуальной информации и проводится раз в несколько лет или по запросу банка. Обновить данные можно в Приват24 или в отделении.