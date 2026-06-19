В ПриватБанке сообщили, кто и какие данные должен предоставить в течение 30 дней

Женщина держит смартфон, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного ПриватБанка могут лишиться доступа к своим счетам в случае игнорирования требования о предоставлении актуальной информации, которую необходимо подавать с определенной периодичностью. На прохождение соответствующей процедуры отводится 30 дней, и пройти её можно в дистанционном режиме.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Кто должен предоставить информацию ПриватБанку в течение 30 дней

Как отмечают в государственном банковском учреждении, требование об актуализации персональных данных закреплено на законодательном уровне. Это предусмотрено законом № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В частности, при отсутствии рисков клиенты ПриватБанка обязаны проходить такую процедуру не реже одного раза в пять лет. Однако срок обновления сведений для каждого клиента индивидуален, поскольку зависит от уровня риска для деловых отношений.

В случае поступления от финансового учреждения запроса с просьбой обновить информацию клиенту будет предоставлено 30 дней на подачу необходимых данных и документов. При этом игнорирование требования в установленный срок грозит блокировкой счета.

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Как обновить информацию клиентам ПриватБанка

Предоставить актуальные данные можно несколькими способами: лично через банковское отделение или удаленно через приложение "Приват24".

В частности, для обновления анкетных данных через приложение необходимо выполнить несколько шагов:

В "Приват24" нажать на опцию "Обновить информацию"; Подтвердить отсутствие связей со странами-агрессорами (Россия/Беларусь). Ввести ПИН-код карты для подтверждения; Заполнить личные данные; Добавить документ (импортировать из приложения "Дія"/выбрать из списка, сфотографировать документ, если не воспользовались "Дією"); Заполнить адрес регистрации или проживания; Указать социальный статус; После этого необходимо дождаться появления отметки "Документы получены на проверку"; Перейти в уведомление "Подпишите документы. Остался последний шаг"; Подписать сформированные документы.

Еще Новини.LIVE рассказывали, как клиентам ПриватБанка забрать деньги, если банк расторг договор. Такая ситуация может возникнуть из-за финансового мониторинга. Банк предоставляет гражданам всего 30 дней после расторжения договора для того, чтобы забрать средства со счета. Для этого нужно собрать специальный пакет документов.

Также Новини.LIVE писали, что клиентам ПриватБанк начислит компенсации. В рамках программы граждане могут получить 3 500 грн. Такие суммы начисляются ежемесячно. Для этого необходимо осуществить несколько переводов через Western Union. Также предусмотрены другие суммы бонусов.